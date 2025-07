La hija de los reyes Felipe y Letizia ha recibido la máxima distinción de la comunidad autónoma en el pazo de Raxoi

La princesa Leonor llega a Marín y finaliza su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano

La princesa Leonor regresó este pasado domingo 13 de julio a la localidad pontevedresa de Marín a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, tras completar una travesía de instrucción de más de cuatro meses. El viaje, que forma parte de su formación en la Armada, ha servido de broche a su estancia en la Escuela Naval Militar, donde ha cursado el segundo año de su formación militar.

Ahora, este lunes 14 de julio, la hija de los reyes Felipe y Letizia ha recibido la Medalla de Oro de Galicia tras su llegada al Obradoiro, donde ha sido recibida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y varios miembros de su gabinete, para hacerle entrega de la máxima distinción gallega en el pazo de Raxoi y ante la ausencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, una decisión que ha sido duramente criticada y que se produjo tras los actos de protesta contra la presencia de la princesa.

El acto ha tenido lugar en torno a las 10:30, donde la princesa de Asturias se ha dejado ver en las inmediaciones del palacio y ha saludado a los ciudadanos allí presentes que aguardaban su llegada, mostrándose de lo más cercana y cariñosa.

No ha sido hasta las 10:50 cuando Rueda le ha colocado la medalla y, segundos después, con las gaitas sonando, Leonor ha pronunciado su discurso, algunos párrafos en gallego, en el que se ha sincerado sobre su paso por Elcano y el trato con sus 75 compañeros a bordo.

Su discurso

Durante su discurso, Su Alteza Real ha pronunciado las siguientes palabras: "Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí sentir Galicia en estos meses durante mi formación como guardiamarina. Me he encontrado de nuevo con mis compañeros de promoción tras semanas a bordo de la fragata Blas de Lezo, y hemos regresado juntos a tierras gallegas", ha comenzado.

Asimismo, ha agradecido que Galicia le dedique una distinción que lleva grabada la inscripción "a los buenos y generosos", versos del himno gallego, ya que así es como ella considera que es la mejor forma de describir a los gallegos. "No tendré morriña, porque a Galicia volveré siempre", ha aseverado.

Tampoco ha querido olvidarse de sus compañeros de Elcano: "Quiero mencionar, por supuesto, a mis compañeros con los que he compartido mucho tiempo. Todos me han acogido y ayudado desde que aquel mes de agosto entré por la puerta de Carlos I. Juntos hemos agradecido el cariño que hemos recibido", ha añadido.

Hija adoptiva de Marín

No es el único reconocimiento que se le concede este lunes. El Ayuntamiento de Marín también ha querido distinguirla oficialmente como hija adoptiva del municipio, en un acto que tiene lugar a las 12:30 horas y que reconoce no solo su paso por la localidad, sino también la relación histórica que la familia real mantiene con esta institución. Un vínculo que se remonta a 1986, cuando su padre, el entonces príncipe Felipe, recibió el mismo título tras pasar por la misma escuela naval.

En este caso, el Ayuntamiento de Marín acordó otorgarle este reconocimiento a la futura reina de España debido a su paso como alumna por la Escuela Naval, su participación en la vida local durante varios meses y como forma de fortalecer los lazos entre la Casa Real y la localidad. Desde el consistorio se ha destacado el "compromiso, responsabilidad y cercanía" de la princesa durante su estancia, y se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para acompañarla en el acto público de este lunes.