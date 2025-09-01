La hija de los reyes Felipe y Letizia arranca este lunes su última etapa militar en la Academia General del Aire

Así será la enseñanza en vuelo que recibirá la princesa Leonor: prácticas en aviones y una decisión clave

La princesa Leonor ha llegado al mediodía de este lunes a la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), para iniciar su último curso de formación militar tras su paso por el Ejército de Tierra y la Armada como futura capitana general de las Fuerzas Armadas cuando acceda el trono.

La hija de los reyes Felipe y Letizia, que ingresa como alférez y alumna de cuarto curso, ha aparecido luciendo el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire y ha sido recibida por el director de la Academia General del Aire y del Espacio, el coronel Luis Felipe González Asenjo, a la entrada del edificio de dirección de las instalaciones militares, donde ha saludado a los mandos y profesores que tendrá este año.

Tras su paso por la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) el curso pasado, lo que incluyó seis meses de navegación a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', la alférez Borbón ingresa como alumna de cuarto curso para formarse como piloto.

Como ya ocurrió primero con su abuelo, Juan Carlos I, y luego con su padre, Felipe VI, la heredera al trono ha recibido una formación específica y adaptada para ella con la que poder familiarizarse con el funcionamiento de los tres ejércitos, así como con la vida castrense, y poder cumplir mejor con la labor que está llamada a desempeñar en un futuro.

En San Javier, la Princesa de Asturias se instruirá para pilotar los nuevos aviones de entrenamiento PC-21 Pilatus. Estos aparatos turbohélice han tomado el relevo a los C-101 a reacción en los que tanto su abuelo como su padre aprendieron a pilotar en este mismo lugar, el primero en el curso 1958/59 y el segundo en el de 1987/88.

El director de la Academia, el coronel Luis González Asenjo, no ha querido entrar en detalles sobre los plazos en el entrenamiento de la alférez Borbón ni cuándo podría producirse su primer vuelo junto a su instructor.

Entrenamiento como piloto

Para que esto ocurra por regla general suele transcurrir entre un mes y un mes y medio desde el inicio del curso. En este tiempo, los alumnos reciben formación técnica sobre el aparato que luego tendrán que poner en práctica en los simuladores.

Inicialmente, el aprendizaje se realiza con un simulador CBT (Computer Based Training), más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior así como con una réplica de los mandos. Tras ello, pasan al FTD (Full-fligh Training Device), un simulador avanzado que replica la cabina del pilatus y brinda una visión de 180 grados.

Aquí, el alumno tiene una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos, para lo cual además se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo, y que pesa unos 7 kilos. Este simulador permite entrenar a los futuros pilotos en situaciones de emergencia, además de la realización de todas las maniobras pertinentes.

Tras esta formación inicial, se produce el primer vuelo, siempre acompañado de un instructor. Una vez esto ocurre, los vuelos reales se siguen combinando con las clases en el simulador, hasta completarse en torno a unas 50 o 60 horas en cada una de estas modalidades.

La 'suelta', como se denomina en la jerga aeronáutica al primer vuelo en solitario, se produce cuando se considera que el piloto está preparado, sin que haya plazos fijos para que esto ocurra sino que depende de las destrezas y las capacidades demostradas por los alumnos. Tampoco en el caso de Leonor se ha querido confirmar si volará en solitario, incidiendo en que esta debe comenzar primero su instrucción.

Una alumna más

Como durante su paso por las otras dos academias, en San Javier dejan claro que la Princesa de Asturias será "una alumna más". Así, compartirá camareta con otras tres alumnas y estará sujeta a los rígidos horarios de la escuela, con toque de diana a las 6.30 de la mañana, clases hasta las 18 horas y silencio desde las 22.30.

La hija mayor de los soberanos tendrá las tardes libres para estudiar o salir a pasear por las localidades aledañas a la base y también podrá salir los fines de semana, además de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, como el resto de los alumnos.

Una vez concluya este curso, el próximo mes de julio, la Princesa de Asturias habrá completado su formación castrense y será entonces cuando inicie su formación universitaria. Por el momento no se ha anunciado qué estudios realizará, aunque todo apunta a que lo hará en alguna universidad española, como ya ocurrió con su padre, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.