Una de las curiosidades que ha dejado la entrevista a Pedro Sánchez es el deterioro de su imagen, más visible en el dureza de su rostro

Pedro Sánchez denuncia que hay "jueces haciendo política" y afirma que "no adelantará las elecciones si no aprueba los presupuestos"

Hace más de un año que Pedro Sánchez no concedía una entrevista de este tipo en nuestro país. Han pasado muchas cosas desde entonces. Ha sido uno de los años políticos más duros para el presidente que es muy evidente también en su imagen. La presión del poder y el peso de los presuntos casos de corrupción que le rodean han hecho mella en su aspecto en menos de un año.

Sánchez afirmaba este lunes sin tapujos que determinados jueces no cumplen la ley en referencia al caso de su esposa, Begoña Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado imputa cinco presuntos delitos. O como su hermano, David Sánchez, al que una juez de Badajoz atribuye otros dos delitos.

Las asociaciones judiciales, divididas sobre las palabras del presidente

Según el presidente del Gobierno, "al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos". Un mensaje que se refuerza desde la sala de prensa del Consejo de Ministros donde la ministra Portavoz, Pilar Alegría asevera que "Que no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre.

Desde el PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a elevar el nivel de su crítica asegurando que Sánchez "es ya un peligro para España. Un presidente que no merece seguir siendo presidente".

Y desde Vox le acusan de esconderse tras una denuncia de uso político de la Justicia por no querer aceptar que imputen a su mujer, a su hermano o no aceptar tener a su partido de corrupción hasta el cuello.

Desde las asociaciones judiciales el acento crítico lo ponen las conservadores que hablan de "gravedad" en la denuncia del presidente, mientras que la progresista matizan que quizás no corresponda al presidente del gobierno "hacer una denuncia de algo evidente como es la una voluntad de instrumentalizar los procedimientos judiciales".