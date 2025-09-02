El Gobierno central necesita el apoyo de Junts para sacar adelante los presupuestos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con Carles Puigdemont en Bruselas. El independentista mantiene su residencia en Bélgica desde que huyó en España hace ocho años tras declarar la independencia de Cataluña, en rebeldía contra el Estado. El encuentro, que según JxCat llega tarde, es a iniciativa de Illa esta tarde.

La reunión es una clara declaración de intenciones en el arranque del curso político en España, explica Luis Tovar desde Bruselas. El Gobierno sabe que va a necesitar a Junts para aprobar los presupuestos generales de este año.

Es por eso que empiezan el curso accediendo a una de las exigencias de Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde hace 8 años, y es que se le reconozca como interlocutor político.

El encuentro es en la sede de la Generalitat en Bruselas. No ha previstas declaraciones a la prensa.

La amnistía, en manos del Constitucional

El encuentro se produce en un otoño que puede ser decisivo para la ley de amnistía en el terreno judicial.

El Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa varios recursos y también la justicia europea debe pronunciarse sobre varias cuestiones prejudiciales.

"Dije que me reuniría con el president Puigdemont cuando tocase, y yo creo que ahora toca para enviar un mensaje: en democracia, el diálogo es el motor que enciende el coche" ha dicho Illa tras anunciar el encuentro.

Más de un año después desde su investidura, Illa culminará así la ronda de reuniones que inició con los expresidentes de la Generalitat: se reunió con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. Solo le faltaba Puigdemont, y a lo largo de estos meses reiteraba que el encuentro se produciría "cuando llegue el momento".