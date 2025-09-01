Pedro Sánchez denuncia que hay "jueces haciendo política" y afirma que "no adelantará las elecciones si no aprueba los presupuestos"

El PP critica la "calculada e inmoral ambigüedad" de Pedro Sánchez en torno al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia", en referencia a los supuestos casos de corrupción por los que son investigados familiares directos suyos como su esposa o su hermano.

Sánchez ha insistido en el "inmenso daño" que a su entender hacen estas actitudes y ha recordado que las instrucciones judiciales que afectan a su entorno familiar proceden de "denuncias falsas" y "recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas" que acuden a los juzgados para tratar de abrir causas.

Además, ha ratificado este lunes que no adelantará elecciones aunque no logre sacar adelante unos nuevos presupuestos, pero ha insistido en que intentará lograr el apoyo suficiente. Sánchez ha reiterado esta posición defendiendo además la condonación de la deuda a las comunidades autónomas que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

Sobre Puigdemont

Una defensa que ha hecho no sólo por cumplir un compromiso que contrajo con ERC, sino para que las autonomías tengan margen fiscal para hacer políticas sociales. Respecto a los presupuestos para 2026 que ha insistido en que presentará, ha negado que la reunión que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tendrá este martes con el expresident Carles Puigdemont, tenga como objetivo que Junts apoye las nuevas cuentas del Estado.

También ha negado que el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, se vaya a reunir este martes con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para garantizar el voto del partido nacionalista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha enmarcado esta visita a Bruselas en la política de "diálogo y convivencia" promovida desde la Generalitat.

En este misma línea también se había pronunciado anteriormente el presidente de la Generalitat, quien enmarcó la visita a Bruselas en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo. "El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", expresó Illa, a la vez que lamentó no poder recibir al expresidente catalán en el Palau de la Generalitat al no aplicarse la ley de amnistía y confirmar que la reunión fue promovida por él y aceptada después por Puigdemont.