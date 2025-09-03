Agencia EFE Europa Press 03 SEP 2025 - 13:22h.

Pedro Sánchez concede una entrevista a The Guardian antes de reunirse con Keir Starmer

El presidente acusa a Estados Unidos de intentar poner fin al orden global establecido tras la II Guerra Mundial

El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".

Pedro S�ánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.

La visita de Pedro Sánchez a Londres

El viaje del presidente del Gobierno a Londres tiene la economía y el acuerdo sobre Gibraltar, a un paso de su ratificación, como tema central de las relaciones bilaterales.

Esta es la primera visita oficial de Sánchez a Londres desde que llegó a Moncloa en 2018, si bien en estos años ha mantenido contactos telefónicos y algunos encuentros bilaterales en foros internacionales con los 'premier' que han ido desfilando por Downing Street --Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak--.

En el caso de Starmer, el presidente del Gobierno ha tenido ocasión de reunirse con él brevemente en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Reino Unido en julio de 2024 y la última vez que ambos hablaron por teléfono fue el pasado 11 de julio, tras anunciarse el acuerdo que regirá las relaciones entre Gibraltar y la UE.

Tras la reunión entre Sánchez y Starmer está previsto que le siga un encuentro con empresas en el que van a participar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su homóloga británica, Rachel Reeves, al que se sumarán posteriormente los dos jefes de gobierno.

No en vano, Reino Unido es el principal mercado para España fuera de la UE y el cuarto inversor extranjero en nuestro país, con 68.000 millones. A su vez, la inversión española se eleva a los 83.000 millones y España es el segundo proveedor de servicios al país solo por detrás de Estados Unidos.