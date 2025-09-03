"Ha llegado la hora de debatir sobre la jornada laboral y de que los ciudadanos observen qué formaciones políticas están del lado de sus derechos y quiénes no"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que ha llegado la hora de debatir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y de ver qué votan los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos Junts, con el que de momento no se ha logrado cerrar un acuerdo para que retire su enmienda a la totalidad.

"Ha llegado la hora de debatir sobre la jornada laboral y ha llegado la hora de que los ciudadanos y las ciudadanas observen qué formaciones políticas están del lado de sus derechos y quiénes no", ha dicho Díaz este miércoles en declaraciones a los medios tras reunirse con organizaciones ecologistas.

PP, Vox y UPN se negaron este martes en la junta de portavoces del Congreso a aplazar el debate de totalidad de la ley para la reducción de jornada laboral, que tendrá lugar el próximo miércoles sin garantía alguna de que la norma pueda continuar con el trámite parlamentario, dada la oposición de Junts.

La también ministra de Trabajo ha asegurado que se sigue trabajando, pero que ha trascurrido casi un año desde que se inició la negociación con los agentes sociales y que "el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer". "El debate es la semana que viene. Da igual que sea una semana antes, una semana después, este es el margen que teníamos, pero el debate ha llegado y que aquí cada uno que rinda cuentas", ha añadido Díaz.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha dicho en rueda de prensa que hubieran preferido tener más tiempo antes del debate de totalidad, mientras que fuentes de esa formación han mencionado la posibilidad de que el Gobierno retire la iniciativa, aunque han admitido que es una decisión complicada.

Yolanda Díaz cree que la reunión de Illa y Puigdemont es una buena noticia

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse en Madrid con representantes de organizaciones ecologistas y técnicos forestales tras la oleada de incendios, la vicepresidenta ha asegurado que ese encuentro es "una buena noticia" y ha recordado que "el diálogo entre diferentes siempre ayuda a facilitar la vida democrática" en España.

Y ha destacado que "lo normal en democracia" sería que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "estuviera dialogando y proponiendo y ayudando y cooperando". Respecto a la quita de la deuda aprobada por el Gobierno, Yolanda Díaz ha considerado que el PP, que gobierna en once comunidades autónomas, ha dado la instrucción a sus presidentes para que "castiguen a los ciudadanos" oponiéndose a la medida.

"Tenemos esta oposición. Es que el problema que tenemos es que este es el Partido Popular que tenemos", ha indicado la vicepresidenta segunda, quien ha defendido que no se puede condonar las deudas a las comunidades autónomas que desplieguen privilegios fiscales en sus territorios.