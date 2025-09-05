El discurso del fiscal que, previsiblemente será juzgado en los próximos meses, acapara los focos del acto judicial más importante del año

Pedro Sánchez recibe a García Ortiz en plena polémica por la apertura del Año Judicial

Compartir







Felipe VI preside este viernes uno de los actos de apertura del año judicial más tensos que se recuerdan, con la asistencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya presencia rechaza un relevante sector de jueces y fiscales por estar procesado, argumento que ha justificado Alberto Núñez Feijóo para ausentarse.

Son dos los focos que acapara el acto más significativo del año en los tribunales españoles: lo que diga la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial, tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces; y, ante todo, lo que diga el fiscal general en el Supremo, donde previsiblemente será juzgado en los próximos meses,

PUEDE INTERESARTE Álvaro García Ortiz entrega la Memoria de la Fiscalía al rey

Cada gesto y palabra de García Ortiz y del público asistente -la plana mayor de la judicatura y altas autoridades del Estado- será analizado con detalle, máxime tras lo acontecido este jueves.

Rechazo de la judicatura al fiscal general

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales así como los vocales conservadores del CGPJ han pedido que no asista, pero desde Fiscalía han dejado claro que García Ortiz está obligado a asistir a este acto como marca la ley; por tanto, no puede elegir ir o no ir.

PUEDE INTERESARTE Jueces y fiscales conservadores piden al fiscal general que no asista a la Apertura del Año Judicial

Quien no estará es Feijóo, que primero anunció que no iba a asistir alegando un compromiso previo con Díaz Ayuso y luego reveló que no quiere avalar con su presencia la intervención del fiscal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tampoco avalan su presencia un amplio grupo de jueces y fiscales conservadores, pero rechazan boicotear el acto o su discurso por respeto al rey y a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló; todo ello reconociendo que "la situación no va a ser cómoda" y que "si el fiscal general asiste, hay que tragar".

Menos incertidumbre genera el discurso de Perelló, de la que se espera que haga una defensa férrea de la independencia judicial y del respeto a los jueces, como es habitual en ella, sin alusiones, aunque está por ver cómo calibra esta cuestión en el foro más importante del año, pues las últimas críticas provienen del jefe del Ejecutivo.