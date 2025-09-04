"Es una decisión coherente", ha dicho, trasladando su "absoluto respeto al rey" y recalcando que no quiere "convalidar y validar los ataques y difamaciones" del Gobierno

Álvaro García Ortiz entrega la Memoria de la Fiscalía al rey ante el inicio del año judicial

Compartir







El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la coherencia en su decisión de no acudir al acto de apertura del año judicial al tiempo en que ha refrendado su "absoluto respeto" al rey Felipe VI, –que presidirá el acto–, y al poder judicial en su conjunto. Frente a ello, por otra parte, ha catalogado de "provocación" la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo.

Desvelando que la decisión de ausentarse de este solemne acto ya se tomó a finales de julio, un movimiento que incluso ya trasladó a la autoridad judicial, según ha explicado, ha defendido que "es una decisión coherente".

PUEDE INTERESARTE La APIF pide al Supremo que suspenda provisionalmente al fiscal general cuando se abra juicio oral

Alberto Núñez Feijóo, ante las críticas del Gobierno por no acudir al acto de apertura del año judicial

Respecto a la ocasión, desde un colegio de Guadalajara ha afirmado ante los medios que e presta "mejor servicio" levantando la mano y mostrando su disconformidad que asistiendo al acto y normalizando la presencia del investigado Álvaro García Ortiz.

Relatando que recibió la invitación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en julio y que unos días después se conoció la decisión del Supremo de investigar a García Ortiz, ha señalado que fue entonces, el 31 de julio, cuando le comunicaron al mencionado órgano que "no procedía" la presencia del líder del PP.

PUEDE INTERESARTE El PP insiste en la dimisión del fiscal general y se pregunta qué sabe para que Pedro Sánchez lo mantenga

Frente a las críticas de algunos miembros del Gobierno, que le han acusado de no respetar al rey, Alberto Núñez Feijóo ha insistido en su "absoluto respeto" por el monarca y también por el conjunto del poder judicial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es por esta "lealtad y respeto" al poder judicial y al jefe del Estado por lo que argumenta que no acude, señalando que su presencia validaría tanto las "difamaciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a jueces que investigan a su familia como el hecho de que el fiscal general del Estado tome la palabra frente a "los que le van a juzgar", ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Que el Fiscal General del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir si le sientan o no en el banquillo es una anomalía que no podemos aceptar. No podemos considerar normal lo que es excepcional. No ocurre en ningún país de Europa", ha apostillado, tildándolo de "provocación".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por todo ello, el líder del PP defiende no asistir, recalcando que no quiere "convalidar y validar los ataques y difamaciones" vertidas desde el Gobierno y su entorno.