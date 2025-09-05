El Ejecutivo ya ha informado también a la Casa Real para que los monarcas puedan bloquear ese día en su agenda

El Gobierno plantea que el funeral de Estado por los más de 220 fallecidos de la DANA tenga lugar el 29 de octubre, en el primer aniversario de la tragedia, como han propuesto las asociaciones de víctimas, y que se celebre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, han confirmado fuentes del Ejecutivo.

Aunque todavía no hay nada cerrado, el Ejecutivo se ha puesto en contacto ya con la Generalitat para pedirle que reserve la localización para esa fecha y ha informado también a la Casa Real para que los monarcas puedan bloquear ese día en su agenda, según ha adelantado el diario Levante-EMV y han ratificado fuentes oficiales a la agencia EFE.

Las asociaciones de víctimas tienen la última palabra

Desde el Gobierno explican que son las asociaciones de víctimas las que han solicitado que el funeral de Estado se celebre en la fecha del primer aniversario de la mortal DANA e insisten en que son ellas las que tendrán la última palabra, con lo que todo podría cambiar.

Si desean intervenir en el funeral, podrán hacerlo, garantizan desde el Gobierno. Las asociaciones de víctimas hicieron pública su petición de un funeral laico de Estado en la reunión que mantuvieron el pasado 22 de mayo en la capital del Turia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pasado 9 de diciembre, Valencia ya acogió un funeral católico por las víctimas, en la Catedral, al que asistieron los reyes, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los ministros María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant.

El lugar elegido para la celebración de ese funeral laico, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, está cargado de simbolismo puesto que se sitúa sobre el antiguo cauce del río Turia.

El curso fluvial del Turia fue desviado tras otra de las grandes riadas sufridas en Valencia, la de 1957 que dejó más de 80 muertos y miles de damnificados.