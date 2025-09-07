El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido un vídeo bailando en un pub de A Coruña

El lema "Me gusta la fruta” es una expresión que popularizó Isabel Díaz Ayuso para insultar a Pedro Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sembrado la polémica con una publicación en su cuenta de Instagram. En el vídeo, se le ve bailando la conocida canción “Mi limón, mi limonero” en un pub de A Coruña, en un ambiente distendido.

Lo más destacable de las imágenes es el mensaje que aparece en el vídeo, el lema "Me gusta la fruta”, una expresión que popularizó Isabel Díaz Ayuso para insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La escena, en tono festivo, se interpreta como un nuevo capítulo en la escalada de mensajes simbólicos y de confrontación entre el PP y el Ejecutivo.

Feijóo y Moreno participarán en el acto que el PP organiza con huevos fritos al inicio del curso

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participarán el próximo viernes, 12 de septiembre en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

En concreto, en esta ocasión el acto se celebrará en Aceites Molisur, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, a partir de las 12,30 horas, y en él está previsto que participe también la presidenta provincial de los 'populares', Patricia Navarro, según ha avanzado este domingo el PP de Málaga.

No es la primera vez que Feijóo y Moreno participan en este acto del PP malagueño, toda vez que ya en 2022 ambos coincidieron en Alhaurín el Grande en una jornada similar apenas unos meses después del Congreso del PP del que Feijóo salió elegido como presidente nacional del partido, que se celebró en Sevilla en abril de ese mismo año.