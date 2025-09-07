El concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada ha protagonizado un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno

El PP de Moncada ha pedido la dimisión del concejal

Compartir







El PP de Moncada (Valencia) ha pedido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, Martín Pérez Aranda (PSOE), tras un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las fiestas de la localidad este sábado.

En una publicación en sus redes sociales, la formación política ha compartido un vídeo en el que se observa a Pérez Aranda saltar desde el escenario mientras se escuchan insultos contra Sánchez por parte de algunos asistentes a la verbena.

El partido ha aseverado que el edil "no puede continuar ni un día más como concejal" y "debe dimitir inmediatamente". "El vídeo habla por sí solo", ha subrayado.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo pasa a la ofensiva contra María Jesús Montero por la quita de deuda y por seguir en el Gobierno siendo candidata a la Junta

"Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo el escenario y una agresión que no puede quedar impune. Sentimos el mismo bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso", ha concluido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El concejal asegura que se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea"

Por su parte, el responsable de Seguridad Ciudadana ha declarado al diario 'Levante-EMV' que se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea que se había originado entre jóvenes".

Además, ha resaltado que, antes del altercado, "varios jóvenes se subieron al escenario y hubo que echarlos". "No me gusta que las fiestas del pueblo sirvan para este tipo de cosas", ha expresado.

Pérez Aranda ha informado de que no hubo heridos ni detenidos por parte de la Policía Local de Moncada durante el incidente.