Ada Colau ha achacado a Israel el ataque al principal barco de la Flotilla de la Libertad, en una maniobra para "intimidar"

La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza ha difundido un vídeo del supuesto ataque con dron en el puerto de Túnez

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha achacado a Israel el ataque al principal barco de la Flotilla de la Libertad, en una maniobra para "intimidar", si bien ha avisado de que "no lo lograrán" puesto que las embarcaciones seguirán su ruta hacia Gaza.

La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza ha difundido este martes un vídeo del supuesto ataque con dron en el puerto de Túnez a una de sus embarcaciones, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de esta iniciativa solidaria, entre ellos Ada Colau.

El ataque no ha causado heridos

En declaraciones a la emisora Rac1, Colau ha explicado que no estaba en el barco en el momento de los hechos, porque había bajado del mismo unas horas antes para acudir a un acto en Túnez.

Pero los tripulantes que sí estaban a bordo en el momento del incidente y otros testimonios presenciales de otras embarcaciones "vieron primero el dron y luego vieron cómo dejaba caer un producto incendiario que generó un fuego, porque cayó donde estaban los chalecos salvavidas", ha relatado la exalcaldesa.

Un ataque que no ha causado heridos y que Colau ha achacado a Israel, pues responde a un 'modus operandi' que se ha visto en otras flotillas rumbo a Gaza, ha asegurado.

"Es un intento de sabotaje -de Israel- contra un barco y un intento de intimidarnos y asustarnos, pero no lo han logrado; ayer, en el puerto, vino mucha gente a dar apoyo y la gente de la Flotilla tenía clarísimo que tiene que continuar, porque el objetivo es más importante: parar un genocidio y abrir un corredor humanitario", ha afirmado.

Así, Colau ha cuestionado la versión de las autoridades tunecinas, que descartan "un acto hostil ni ataque externo" y consideran que el origen del incendio "partió de los chalecos salvavidas de dicho buque".

La fundadora de los Comuns ha pedido al Gobierno "medidas más contundentes de protección a la Flotilla y aislar económica y políticamente a Israel".

Una querella criminal

Por su parte, el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha denunciado, a través de la red X, que "se trata de un crimen de guerra en aguas internacionales contra un barco civil y humanitario", por lo que ha asegurado que están preparando "una querella criminal para que este ataque no quede impune".

"Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea una respuesta inmediata y firme", ha reclamado el eurodiputado.