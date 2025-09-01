Álex Aragonés 01 SEP 2025 - 11:52h.

Las embarcaciones zarparon el domingo y han regresado debido a los fuertes vientos del Mediterráneo

La Global Sumud Flotilla: 22 barcos y más de 300 personas rumbo a Gaza

BarcelonaLas embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, rumbo a Gaza con la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en la tripulación, han regresado al puerto de Barcelona a las horas de zarpar debido a las condiciones meteorológicas "peligrosas", que han dejado fuertes vientos en el Mediterráneo.

"Ante vientos de más de 30 nudos y la impredecible naturaleza del Mediterráneo, tomamos esta decisión para priorizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y garantizar el éxito de nuestra misión", ha explicado la flotilla, donde las primeras embarcaciones zarparon este domingo desde la capital catalana para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La flotilla realizó una prueba de mar y posteriormente regresó a puerto para que pasara la tormenta: "Esto implicó retrasar nuestra salida para evitar complicaciones con las embarcaciones más pequeñas".

Más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel Europa Press

Entre las personas que forman parte del proyecto está la activista sueca Greta Thunberg, quien afirmó antes de zarpar que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".

Thunberg considera que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se ha mostrado asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo. Además, ha dicho, "no hay alternativa" ante eso, y ha explicado que vuelve a participar en una misión después de haber sido detenida por Israel hace unos meses.

También forma parte de la flotilla la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que aseguró que "la causa palestina es la causa de la humanidad" y "Barcelona fue la primera ciudad en romper relaciones con Israel", asegurando que "solo hay dos lados: el lado del bien y el lado del mal", y que Barcelona está por la vida y los derechos humanos. "Si Gaza no se rinde, nosotros no nos podemos rendir".