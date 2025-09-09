El ataque provoca un incendio en la cubierta de la embarcación en la que viaja Ada Colau

Las autoridades tunecinas niegan el ataque y señalan un incendio originado en los chalecos salvavidas

Compartir







El barco de la flotilla de la libertad, donde viajaba Greta Thunberg rumbo a Gaza ha sido atacado de madrugada en Túnez. El pánico de la tripulación se evidencia en las imágenes que ellos mismos han grabado. Aunque no estaban en ese momento, es el barco en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El ataque del dron ha provocado un aparatoso incendio en la cubierta mientras se encontraban atracados en Túnez.

"La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron", indicaron en su cuenta de X.

PUEDE INTERESARTE La Global Sumud Flotilla vuelve a salir de Barcelona tras regresar a puerto por el mal tiempo

En las imágenes, grabadas por los seis miembros de la tripulación que permanecían a bordo en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, se puede apreciar el pánico que han vivido.

Detallaron que el barco navegaba con bandera portuguesa y "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", al tiempo remarcaron que ataques como este "dirigidos a intimidar y frustrar" no los detendrán.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El coordinador de la GSF en España, Saif Abukeshek, ha afirmado que, aunque no estaban a bordo del barco en ese momento, en él viajan dos españoles: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El incendio, según quienes estaban a bordo, "no provocó daños mayores, sino superficiales", y que dicha embarcación "puede viajar" el miércoles.

La Guardia Nacional tunecina niega el ataque

La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes en un comunicado la existencia de "un dron" que supuestamente atacara la embarcación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue "fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque". El incendio fue provocado -añadieron- por "la explosión de un encendedor o una colilla".

La Guardia Nacional aseguró en su nota a la opinión pública que "no existe ningún acto hostil ni ataque externo".

Sin embargo, minutos después, la flotilla publicó en sus redes sociales un vídeo que muestra "el momento exacto en el cual el 'Family boat' fue golpeado desde arriba".

Las imágenes a blanco y negro muestran cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, posteriormente, un incendio.

De momento no existe una confirmación oficial de que la activista sueca Greta Thunberg, que hace parte de la tripulación de la flotilla, se encontrara o no en la embarcación en el momento del suceso.

Más embarcaciones se dirigen a Túnez

Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, también confirmó el ataque y agregó que "otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente".

Tras conocer el suceso, cientos de tunecinos se desplazaron esta madrugada al puerto de Sidi Bou Said para mostrar su solidaridad con la Flotilla mundial, según vídeos difundidos en redes.

Los protestantes repitieron gritos como "viva, viva Palestina".