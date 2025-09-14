En una puesta en escena desenfadada y con un tono más cercano, el PP y el PSOE han querido estrenarse en TikTok

La Moncloa se estrena en TikTok con un cameo de Pedro Sánchez y Óscar Puente: "¿Y por qué no?"

Las redes sociales como TikTok o Instagram han dado un giro en la forma de transmitir y comunicar entre los más jóvenes. Sabedores de ello, los líderes políticos han querido modernizarse e innovar en su a actividad institucional a través de redes sociales. En una puesta en escena desenfadada y con un tono más cercano, el PP y el PSOE han querido estrenarse en la plataforma de vídeos cortos y se han dejado ver en un formato que rompe con la sobriedad habitual de la política española.

La estrategia a la que se han sumado desde Moncloa y desde el partido de la oposición combina humor, naturalidad y un lenguaje adaptado a nuevas audiencias. Con ello, desde el PSOE y desde el PP se busca lo que en el entorno digital se denomina como 'nueva narrativa'. Esta nueva composición está elaborada a través de mensajes breves, ágiles y, cuando es posible, con un toque de ironía.

El intento del PP y del PSOE por captar a los votantes más jóvenes con su estreno en TikTok

Es decir, lo importante a la hora de comunicar a través de redes sociales es que el mensaje sea claro, sencillo y, si cabe, divertido. Por eso, desde el PP y desde el PSOE han seguido los consejos de las nuevas generaciones de los expertos en comunicación política y han decidido estrenarse en TikTok con este tipo de formatos.

El movimiento sitúa al Ejecutivo en la misma línea de otras formaciones que ya exploran este terreno. Vox, con Santiago Abascal, ha cultivado desde hace tiempo un estilo directo y contundente en sus redes, con resultados visibles en el alcance digital.

Por eso, la Moncloa parece querer replicar parte de esa fórmula, aunque con un sello propio que mezcla lo institucional con lo juvenil.

La apuesta, sin embargo, genera debate: para algunos, la mezcla de lo solemne con lo coloquial resulta 'bizarra', mientras que otros lo ven como un paso inevitable para conectar con una nueva generación que consume política desde el móvil con contenidos frescos y muy breves con los que se les debe captar la atención.

Lo cierto es que, con esta estrategia, desde el Gobierno y desde el partido de Alberto Núñez Feijóo se abre un nuevo capítulo en su relación con la ciudadanía digital y con su público más joven. Habrá que esperar qué tal les va a PP y al PSOE en este nuevo espacio en el que las formas pesan casi tanto como el fondo.