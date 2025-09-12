El representante del Departamento del Tesoro de EEUU, Scott Bessent se reunirá con "altos emisarios" de China en Madrid

China y Estados Unidos buscan acuerdos más allá de los aranceles que los mantiene enfrentados. Las dos potencias mundiales celebrarán en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales para tratar asuntos como TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero, entre otros. El encuentro será en Madrid.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció que su secretario, Scott Bessent, viajará entre este viernes, 12 de septiembre, y el próximo jueves 18 a España y Reino Unido, según el comunicado publicado en su página web.

Durante su estancia en España, Bessent se reunirá con "altos emisarios" de China, incluyendo al vice primer ministro He Lifeng, el jefe del equipo negociador del país asiático durante las anteriores rondas de contactos que ambas potencias han celebrado en Ginebra, Londres o Estocolmo para buscar un acuerdo comercial.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado un aumento de las tensiones a nivel internacional y en especial con China, que ha respondido con contundencia a los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a sus productos.