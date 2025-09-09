El presidente del Gobierno ha estrenado su cuenta de TikTok con un vídeo sobre "el genocidio que se está perpetrando en Gaza"

España prohíbe la entrada a los ministros israelíes de Seguridad Nacional y Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado su cuenta en la red social TikTok con un vídeo en el que denuncia "el genocidio que se está perpetrando en Gaza" y celebra la aprobación en el Consejo de Ministros del paquete de medidas que anunció este lunes. "Lo que está pasando en Gaza es terrible, un ataque que la mayor parte de los expertos ya define como un genocidio. Y por eso me gustaría dedicar mi primer vídeo en esta red a hablar de ello", ha expresado en su perfil de TikTok que ya cuenta con más de 1.000 seguidores.

En la publicación, el jefe del Ejecutivo ha reiterado a través de una declaración a cámara que, si bien "Israel tiene derecho a defenderse, a garantizar su seguridad y a prosperar", esto no significa que pueda "bombardear hospitales y matar a gente de hambre como está ocurriendo ahora mismo". Así, ha trasladado que sabe que "la sociedad española está en contra de esta barbarie" y que por eso, desde el Gobierno, han tomado "muchas medidas valientes en estos dos años".

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a nueve medidas que incluyen "prohibir el tránsito de armas y municiones por mar y aire con destino a Israel", así como "la entrada en España a toda persona que participe o legitime el genocidio que se está perpetrando en Gaza"; "debilitar la economía de los asentamientos ilegales" y "aumentar la ayuda humanitaria y financiera a la población palestina", entre otras.

La Moncloa también se ha estrenado en TikTok

Unas medidas que fueron tildadas de antisemitas por Israel y respecto a lo que Sánchez ha recordado que "España desde el primer momento ha condenado los ataques terroristas de Hamás y ha exigido la liberación de los rehenes israelíes", advirtiendo que el Ejecutivo va a "hacer todo esto a pesar de las presiones internacionales y las amenazas del primer ministro Netanyahu y de su Gobierno". "Porque necesitamos dar un horizonte de esperanza y de futuro a la gente de Palestina, a la gente de Gaza. Que todas y todos sintáis que ante esta tragedia humanitaria, esta catástrofe humanitaria, uno de los episodios más negros de la historia del siglo XXI, vuestro país España estuvo del lado correcto de la historia", ha concluido.

Asimismo, la Moncloa también se ha estrenado en TikTok bajo el nombre 'Desdelamoncloa', con el objetivo de acercarse a los más jóvenes a través de un vídeo de 38 segundos donde se habla de contenidos y tendencias virales, y en el que aparecen rostros como el del propio Sánchez o el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La cuenta del Gobierno ya tiene más de 2.000 seguidores.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se ha estrenado en la red social con un vídeo en el que aparece tras una secuencia de clips de dirigentes como Sánchez, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; o la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, entre otros, dirigiéndose a él en diferentes intervenciones.

A modo de respuesta, Feijóo apunta "¿Molesto mucho? Pues ahora me vais a tener aquí", acompañado de un "Hola TikTok. Ya estoy por aquí para demostrar que otro modelo de país es posible. Os leo en comentarios". Con todo, el perfil del líder de la oposición tiene ya casi 4.000 seguidores.