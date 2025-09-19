El comité militar de la OTAN se ha reunido este viernes para concretar la nueva aportación de efectivos y capacidades de los distintos países, entre ellos, España

¿Está viviendo la OTAN una nueva Guerra Fría con Rusia tras las últimas provocaciones del ejército de Vladimir Putin?

El Gobierno ha ofrecido a la OTAN tres Eurofighter, un avión A-400 de transporte y un radar para incorporarse a la operación Centinela Oriental, de refuerzo del flanco este de la Alianza, tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco y rumano, según fuentes de Defensa.

Las fuentes han descartado enviar una batería antimisiles y tampoco han concretado si este nuevo despliegue se realizará en Polonia o en Rumanía.

El comité militar de la OTAN se ha reunido este viernes para concretar la nueva aportación de efectivos y capacidades de los distintos países, entre ellos, España, si bien la decisión se puede retrasar, según las fuentes.

Incremento de la contribución española

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela oriental, con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras las últimas invasiones del espacio aéreo.

En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva operación comenzaría "en los próximos días" y explicó que "además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones".

Poco después, el Gobierno anunció en redes sociales el incremento de la contribución española "en misiones de vigilancia y control" en coordinación con el planeamiento aliado, sin ofrecer más detalles de ese incremento.