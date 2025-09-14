Un experto en Relaciones Internacionales explica a 'Informativos Telecinco' si se está viviendo una nueva Guerra Fría entre la OTAN y Rusia

El ministerio de Defensa de Rumanía denuncia la invasión de su espacio aéreo por parte de drones rusos

Compartir







En Polonia han vuelto a sonar las alarmas ante el peligro de un ataque aéreo. La inquietud aumenta entre los vecinos de las zonas limítrofes con Ucrania. Por eso, en la Unión Europea se están viviendo momentos de mucha tensión e incertidumbre.

Rusia coge fuerza, desafía a Europa y echa la mirada a los países asiáticos. En 'Informativos Telecinco' nos hemos planteado hasta qué punto puede reaccionar la Unión Europea ante estas provocaciones del ejército de Vladimir Putin y si estamos viviendo otra Guerra Fría. Para ello, Carmen Corazzini ha entrevistado a un experto en Relaciones Internacionales para que nos dibuje el escenario actual y el futuro.

¿Se encuentra la Unión Europea ante una nueva Guerra Fría?

La escalada de tensión entre Rusia y Occidente vuelve a colocar a Europa ante un escenario de incertidumbre y preocupación. El Kremlin consolida su poder y amplía su mirada hacia Asia, mientras la Unión Europea se debate entre la diplomacia y la falta de preparación militar para responder con contundencia.

El expertos recuerda que la estrategia de Vladímir Putin no es nada nuevo. Desde el conflicto con Georgia en 2008, pasando por la anexión de Crimea en 2014, Moscú ha puesto a prueba a las potencias occidentales sin encontrar una reacción firme. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 representa el último y más agresivo paso en este desafío, según el experto.

PUEDE INTERESARTE Polonia limita el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia

Según su visión analítica, la Unión Europea no está en condiciones de enfrentarse militarmente a Rusia, pues durante décadas confió en la diplomacia como principal herramienta para resolver disputas. Aunque el Ejército ruso no podría imponerse con facilidad a la OTAN, su arsenal nuclear convierte cualquier enfrentamiento directo en un riesgo extremo que las potencias han intentado evitar durante más de una década.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ahora, el objetivo de Vladimir Putin, según advierten los especialistas, es claro y se basa en consolidar el control sobre la mayor extensión posible del territorio ucraniano, manteniendo la presión sobre Occidente y midiendo sus límites de reacción.

La incógnita sigue siendo hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea y si este pulso marcará el inicio de una nueva etapa de confrontación prolongada, con ecos de Guerra Fría.