Pedro Sánchez ha asegurado que España participará en el 'Centinela Oriental' de la OTAN con medios aéreos

Tensión por las maniobras de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Polonia: la OTAN reacciona

Compartir







"Putin no nos va a amedrentar". Así se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en relación a las invasiones por parte de drones rusos del espacio aéreo de la Alianza y al nuevo dispositivo que esta va a poner en marcha para reforzar su flanco este.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump valora la caída de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sánchez ratifica que España participará en ese nuevo dispositivo de la Alianza con medios aéreos que se sumarán a los que ya tiene desplegados en Letonia, Lituania y otros países y asegura que "estarán ahí todo el tiempo que haga falta".

La nueva actividad militar comenzará "en los próximos días"

Sánchez se refiere en su mensaje a la nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' anunciada este viernes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

PUEDE INTERESARTE Polonia limita el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia

En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" y explicó que incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos asociados al el uso de drones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la noche del martes al miércoles, varios drones rusos fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

España participa desde 2004 en la misión 'Persistent Effort: policía aérea del Báltico' en la que aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. El pasado 1 de agosto desplegó ocho Eurofighter en el marco de la misión en Lituania.