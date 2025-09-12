Las nuevas maniobras militares de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Polonia elevan al máximo la tensión en toda Europa y ponen en alerta a la OTAN

Polonia limita el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia tras la incursión de drones rusos

Las nuevas maniobras militares de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Polonia elevan al máximo la tensión en toda Europa. El fantasma de una guerra se expande por la zona tras el anuncio de Putin y su aliado, que suceden a la caída de drones en territorio polaco. La OTAN también prepara su armamento. La información en vídeo del periodista Fernando Concheiro.

Se trata de entrenamientos de ataques nucleares, similares a los que Rusia llevó a cabo antes de la invasión de Ucrania. El anuncio llega en la misma semana en que 19 drones rusos penetraron el espacio aéreo de Polonia, que lo considera una agresión y ha invocado el artículo 4 de la carta de la Alianza Atlántica.

El primer ministro polaco Donald Tusk ha reclamado el apoyo de la UE y de la OTAN, de la que forma parte. Creemos que Rusia está detrás de la provocación. Lo sabemos y espero que ninguno de nuestros aliados finja que no pasó nada".

Después de que Rusia anunciara las maniobras militares a las puertas de su territorio, Polonia ha ordenado el cierre de la frontera con Bielorrusia y desplegará 40.000 soldados en sus fronteras orientales. Para las autoridades polacas este es el aviso más serio de un posible conflicto desde el inicio de la II Guerra Mundial.

La OTAN y la UE, preparados para proteger a Polonia

Donald Trump, por su parte, ha tratado de quitar hierro al asunto y se ha limitado a decir de que no está contento con lo que ha sucedido. "Pudo haber sido un error, pero fuese lo que fuese no estoy contento con la situación".

Los países del Báltico son los más preocupados al estar en la primera línea frente a Rusia. Estonia se ha sumado al cierre de fronteras con Rusia y Bielorrusia y Lituania ha cerrado también parte de su espacio aéreo. Los cazas de la OTAN ya han realizado vuelos de vigilancia en los países bálticos.

Polonia teme una amenaza rusa en el corredor de Suwalki que permitiría a Moscú unificar el enclave de Kaliningrado con Bielorrusia. El temor a una ofensiva de Putin se eleva tras lo que interpretan como un pulso contra los límites de la diplomacia.