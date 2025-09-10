El artículo 4 de la OTA abre consultas entre los países miembros ante la amenaza de agresión, pero no implica una respuesta militar

Las defensas aéreas de la OTAN ayudaron a derribar los drones rusos en Polonia

El ataque de Rusia con drones sobre territorio de Polonia ha obligado al gobierno polaco ha activar el artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. Según este punto, "las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

Esto significa que cualquier país miembro puede solicitar consultas urgentes con el resto de aliados si considera que su seguridad está en riesgo. Se trata, eso sí, solo de un nivel inicial de respuesta ante la agresión de Rusia ya que no implica una acción militar automática, pero abre la puerta a coordinación diplomática, medidas de seguridad conjunta o refuerzo militar de los países miembros, entre los que está España.

¿Qué implica su invocación?

En el misto articulado se apunta a los niveles de acción y respuesta que supone la invocación del artículo 4 y que son:

- Convocatoria de reuniones entre los países miembros para evaluar la amenaza.

- Intercambio de inteligencia y análisis estratégico.

- Posible despliegue de recursos defensivos en el país afectado.

- No obliga a una respuesta armada, pero sí a tomar la amenaza en serio y actuar en consecuencia.

¿Cómo afecta a España?

La mera invocación de este punto del Tratado obliga a España como miembro de la OTAN y lo hace de la siguiente manera:

- Participar en las consultas multilaterales.

- Contribuir con evaluaciones, apoyo logístico o diplomático.

- Estar preparada para acciones coordinadas si la situación escala.

Aunque no hay obligación de enviar tropas, sí se espera que España muestre solidaridad y compromiso con la defensa colectiva. Además, este tipo de incidentes refuerzan la necesidad de vigilancia aérea y ciberseguridad en todo el flanco europeo, misiones en las que España se mantiene muy activa con la participación de escuadrones aéreos en el flanco norte de la OTAN.

¿Qué diferencia hay entre el artículo 4 y el 5 del tratado de la OTAN?

El artículo 5 es el más contundente: si un país es atacado, todos los miembros deben considerarlo un ataque contra ellos y actuar en defensa. Solo se ha invocado una vez en la historia: tras los atentados del 11 de septiembre. Por tanto, si las agresiones a Polonia por parte de Rusia se agravan y continúan, la situación podría escalar hacia el artículo 5, lo que sí implicaría una respuesta militar coordinada. Pero por ahora, estamos en fase de alerta diplomática y estratégica.

En términos generales el propósito de invocar el artículo 4 es el de iniciar consultas entre los estados miembros tras una agresión, mientras que con el artículo 5 pasamos ya a acciones de defensa colectiva. Para activar el 4 solo hace falta que exista una percepción de riesgo, mientras que en el escenario del artículo 5 se requiere que haya un ataque enemigo confirmado.

Sobre la obligación de los estados miembros en cada caso, en el primero solo se producen consultas, pero en el segundo, se permite la prestación de ayuda militar efectiva al miembro agredido.

¿Qué precedentes hay de invocación del artículo 4 de la OTAN?

El artículo 4 de la OTAN ha sido invocado en varias ocasiones desde la creación de la Alianza en 1949. Se ha realizado en situaciones de tensión geopolítica o amenazas directa a la seguridad de un país miembro.

Entre los principales precedentes destaca el de Turquía en 2003 ante la posible invasión de Irak. Una situación que se repitió en 2012 con el derribo de un avión militar turco por parte de Siria. También en 2015 y 202o por ataques contra este país por parte de Siria, Rusia o el Daesh.

En otros escenarios geopolíticos también se han dado activaciones del artículo 4 como fue el caso de Polonia, Letonia y Lituania tras la ocupación rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014, o la propia invasión de Ucrania en 2022 por el Ejército ruso que forzó a Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía a solicitarlo.