El sinvivir de las víctimas por los fallos en pulseras telemáticas reconocidos por Fiscalía

Fiscalía alerta de absoluciones por fallos en pulseras telemáticas de maltratadores

El Ministerio de Igualdad señala que este problema fue puntual y que "se solucionó"

En España más de 4.500 maltratadores usan pulseras telemáticas para proteger a mujeres, víctimas de la violencia de género. El control telemático de agresores se empezó a aplicar en España en 2009 para supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género, alerta cuando el condenado se acerca.

La polémica ha surgido después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores en su Memoria correspondiente al 2024.

La respuesta del Ministerio de Igualdad ha sido señalar que este problema "se solucionó".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que se detectaron "algunas incidencias técnicas" cuando se produjo un cambio de contrato. "Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente", ha explicado este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

De hecho, el Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las mujeres víctimas de violencia de género han sufrido un "sinvivir"

Durante este tiempo de errores, las víctimas de violencia de género han vivido, como ellas mismas dicen, un sinvivir. María, por ejemplo, devolvió al juzgado el dispositivo telemático que controlaba si su expareja incumplía la orden de alejamiento. "No funcionaba ni para adelante, ni para atrás. Pitaba todo el día, pitaba toda la noche".

Elisa reconocía que vivía aterrada con los errores técnicos del dispositivo. "No sabes dónde está el agresor, no te informan. Con ese aparato es un sin vivir. Te avisan si el agresor está muy cerca, pero no cuándo se va. Yo me quedo parada en un sitio, no me muevo. Una vez estuve como una hora o dos horas parada y no me llamaban", relataba a Informativos Telecinco.

Eva vive pendiente del dispositivo similar al que usa su agresor. El sobresalto llega cuando este se desconecta o se salta la orden de alejamiento. A veces "tiene la pulsera en su pierna, pero sin el dispositivo". Reconoce que tanto la Guardia Civil como el sistema Viogen la tienen "protegidísima", la llaman, controla cómo está, pero ella no olvida que su expareja ha estado ilocalizable durante quince días, en paradero desconocido, "sin pulsera de localización". Un sinvivir, "imagínate el terror", confiesa. "Lo que tenían que hacer es controlar al agresor que en cualquier momento se presenta en la puerta de mi casa"

Retrasos en la sustitución de equipos

La Fiscalía avisa que por parte de Cometa se remiten incidencias cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos y que los equipos son sustituidos "con cierto retraso".

En esta misma línea, asegura en el documento que, fiscalías como Madrid, Gerona, Granada o Tenerife alertaron de "problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos". Además, indica que se le comunicó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género "para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas".

Igualmente, Fiscalía apunta en su Memoria que el centro de control Cometa ha informado "reiteradamente" a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. "Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", subraya.

También asegura que, en el Juzgado de lo Penal, "se impide que el legal representante del centro de control puede responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco, acceso a la información; lo que, en muchos casos , aboca a una sentencia absolutoria".

Mientras, añade que los responsables del centro Cometa comunican a los juzgados que "tan pronto se disponga de la información solicitada será remitida". Si bien, la Fiscalía defiende que "se tiene constancia que no ha sido resuelto" y que ante la petición de una previsión de tiempo su respuesta es: "Este Centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada".

Por último, varias fiscalías alertan de "lo gravoso" que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, "con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivo".

Respecto a estos "fallos", la titular de la cartera de Igualdad ha explicado que, desde su departamento, se reunieron con las trabajadoras y con las empresas implicadas y resolvieron las "cuestiones". Así, ha indicado que hay que decirle a las mujeres que "el sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege". "Y simplemente eso, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024. Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes", ha concluido.

Así han cambiado las pulseras telemáticas

Las nuevas pulseras de control telemáticos cuentan con mejoras tecnológicas que aportan una mayor seguridad. El sistema sustituye ese aparato por un teléfono inteligente -de modo que es más sencillo de utilizar y de cargar y más discreto para la mujer- y combina tecnología wifi y GPS.

Los dispositivos antiguos, utilizados hasta ahora funcionaban por radiofrecuencia y se emparejaban con un aparato que debía portar la víctima en todo momento. Ahora la mujer protegida puede recibir notificaciones en un teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta al centro de control.

El teléfono móvil, además puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el centro de gestión Cometa se ponga en contacto con ella para verificar su estado.

¿Cómo funcionan las pulseras telemáticas?

Las pulsera telemáticas se instalan en la muñeca o el tobillo del agresor, por orden judicial. A este también se le da un móvil vinculado a la pulsera. La víctima o persona protegida también recibe un terminal móvil asociado de manera que se pueda conocer cuándo el hombre se acerca a ella a pesar de la prohibición de aproximación.

La pulsera de geolocalización tiene una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de forma sencilla.

El teléfono de la víctima puede emitir alertas visuales, sonoras y de vibración cuando el dispositivo del investigado está cerca. También cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro.

El nuevo sistema permite cambiar de red móvil para garantizar en todo momento la mejor cobertura y evitar que entre en puntos ciegos sin conexión.

Si el agresor se acerca a la mujer o a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza alerta al centro Cometa y éste actúa en función de la situación: llamando al agresor, contactando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o hablando con la víctima.