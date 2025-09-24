Pedro Sánchez ha afirmado que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para presentarse como candidato socialista en las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo, y ha afirmado que tiene confianza de que puede conseguir la reelección.

Sánchez se ha referido a su futuro político en una entrevista en Bloomberg en Nueva York con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU. Al plantearle si se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027, que es cuando se agota la legislatura, el presidente del Gobierno ha sido tajante: "sí, sí, seguro que lo haré".

"Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", ha asegurado Sánchez. A renglón seguido ha explicado que, si se lo permiten, tiene la confianza de que el PSOE podrá conseguir la mayoría suficiente y seguir adelante con el trabajo que está realizando.

Comparte el discurso del rey

Este comunicado se produce tras la Asamblea General de la ONU donde ha asegurado que comparte la totalidad del discurso que ha pronunciado el Rey Felipe VI ante la Asamblea General de la ONU pero no ha querido entrar en el debate de por qué el monarca no se ha referido a la situación en Gaza como "genocidio" como sí hace Moncloa.

"Comparto al 100% todo lo dicho por el jefe del Estado, de la primera a la última palabra", ha sido su respuesta al ser preguntado por el hecho de que el Rey no haya hablado de genocidio, máxime cuando sus discursos son elaborados de forma conjunta entre Moncloa y Zarzuela. Ante la insistencia de los periodistas de cuál ha sido el motivo para que no se haya empleado este término, el presidente se ha encogido de hombros y ha replicado que bastante tiene con "ser portavoz del Gobierno".