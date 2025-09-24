Logo de telecincotelecinco
Pedro Sánchez, desde la ONU: "Mi hermano y mi mujer son inocentes"

Pedro Sánchez defiende a su hermano y a su mujer en la ONU
Una imagen de Pedro Sánchez

  • Pedro Sánchez asegura que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", pero no duda en que "mi hermano y mi mujer son inocentes".

  • El presidente espera que cuando salga la sentencia tenga la misma repercusión que lo que ha tenido ahora

Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo pese a la situación judicial tanto de su hermano, David Sánchez, como de su esposa, Begoña Gómez, ambos a las puertas de afrontar juicio oral.

En una comparecencia desde Nueva York tras participar en diferentes actos alrededor de la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno ha asegurado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", como ya ha repetido en anteriores ocasiones.

"Tocará defender la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes. Y espero que cuando salga tenga la misma repercusión que lo que ha tenido ahora", ha añadido haciendo hincapié en el 'ruido' mediático tras las recientes decisiones judiciales.

El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por un delito de malversación
Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que este mismo miércoles, el juez Peinado --que lleva a cabo la investigación contra su esposa-- haya comunicado que esta se someterá a un jurado popular si finalmente se abre juicio oral contra ella por delito de malversación.

El hermano de Pedro Sánchez, al banquillo: la Audiencia ve indicios suficientes para celebrar juicio
El día anterior, la Audiencia Provincial de Badajoz envió al banquillo de los acusados a David Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

