Se trata del BAM, buque de acción marítima, 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena

La Flotilla de la Libertad a Gaza sufre un nuevo ataque con drones e interferencias en las comunicaciones a la altura de Grecia: "No nos disuadirán"

Compartir







El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en Nueva York el envío a partir de mañana jueves de un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes.

Se trata del BAM 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena (España) y que acudirá en auxilio de la flotilla en caso necesario.

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", ha defendido el presidente en rueda de prensa en Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate".

Con ello, España se suma a Italia, cuyo ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha anunciado el envío de una fragata multifunción de la Marina Militar que se encontraba navegando al norte de Creta en el marco de la operación 'Mar Seguro' "para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla".

El anuncio se produce después de que desde la Global Sumud Flotilla, a bordo de la cual viajan varios españoles entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, hayan solicitado a todos los países, en especial a aquellos con ciudadanos a bordo, "una protección efectiva, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su petición ha llegado como respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado la flotilla después de que múltiples embarcaciones hayan registrado "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados sobre ellas y sus alrededores, causando daños significativos y una obstrucción generalizada de las comunicaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo es el buque Furor

El Buque de Acción Marítima (BAM) "Furor" es el sexto patrullero oceánico de la Clase "Meteoro", y el segundo de los dos buques que componen la extensión a la 1ª serie de BAM que la empresa nacional Navantia ha construido para la Armada Española.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ha sido construido en su astillero de Ferrol (La Coruña), a diferencia de los cinco primeros de la clase que fueron íntegramente construidos en sus astilleros de Puerto Real y La Carraca (Cádiz). Tiene su base de estacionamiento en el Arsenal de Cartagena. Tiene 93,9 metros y cuenta con una tripulación de 52 personas.