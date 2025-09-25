El juez Peinado propone que, de ser juzgada Begoña Gómez, sea un jurado popular el que decida sobre su futuro

¿Por qué el juez Juan Carlos Peinado apunta que Begoña Gómez sería juzgada por un jurado popular?

Uno de los asuntos más comentados en las últimas horas es el de la decisión del juez Peinado de que se un jurado popular el que se pronuncie sobre el futuro de Begoña Gómez. La elección no es aleatoria, existen una serie de requisitos para elegir los nombres de quienes se sentarán en el jurado.

La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede asegurar la imparcialidad de los miembros del jurado en un caso tan mediático? "Lo que se persigue de los jurados populares es que no tengan conocimientos jurídicos y que sean representativos de la sociedad. Asegurarlo al 100% es complicado porque también los jueces son personas y también pueden tener sus sesgos", explica María Jesús Pesqueira, doctora en Derecho Procesal por la Universidad CEU Abat Oliva.

Es decir, cualquier persona puede estar influenciada, pero tratan que eso no influya en la decisión final. "Hoy en día tenemos muchas herramientas para poder comprobar que esos ciudadanos no tengan algún sesgo marcado que sea inhabilitante para poder juzgar", añade la experta.

Otros casos mediáticos juzgados por un jurado popular

Otros casos mediáticos donde la figura del jurado popular ha sido requerida para la resolución de un juicio es el caso Asunta, cuando en 2015 Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron declarados culpables por un jurado popular del asesinato de su hija Asunta.

José Bretón también fue condenado por los nueve miembros del tribunal por asesinar a sus dos hijos. También condenada Ana Julia Quezada por asesinato con alevosía. El caso más reciente es el del joven Samuel Luiz, donde el jurado popular declaró culpables a cuatro de los cinco acusados.