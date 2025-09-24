Desde el equipo de Pedro Sánchez se muestran escandalizados por la decisión del magistrado

La llamativa reacción de Alberto Núñez Feijóo al conocer la decisión del juez sobre Begoña Gómez

Moncloa no ha tardado en reaccionar a la decisión del juez Peinado de proponer que Begoña Gómez sea juzgada, en caso de juicio, por un jurado popular por malversación, algo que desde el entorno del presidente Pedro Sánchez, –que se encontraba en Nueva York participando en la Asamblea de la ONU cuando ha conocido la noticia–, han recibido con estupefacción y sorpresa.

El equipo del líder del Ejecutivo, como informa en el vídeo Iñaki Aguado, se manifiesta “escandalizado”, señalando que es una obligación estarlo ante esta nueva decisión del magistrado.

Al respecto, esperan que alguien ponga algo de cordura en todo lo ocurrido porque aseguran que es una “obscenidad”. No obstante, y pese a ello, desde el equipo que acompaña a Pedro Sánchez en Nueva York aseguran que está bien y trabajando como presidente del Gobierno en Naciones Unidas para que España esté donde debe estar para las relaciones internacionales y el papel que juega nuestro país.

Críticas y reproches al juez Peinado desde el Gobierno por su decisión sobre Begoña Gómez

Paralelamente, desde el Gobierno distintas voces se han pronunciado también cargando contra el auto del juez Peinado y su decisión, aseverando la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que es “surrealista” y “se explica por sí solo”.

De igual modo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha reprochado la decisión del juez, señalando que "sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio", confiando en que se corrija en el sistema de recursos, que es "muy garantista" en España.

En esa línea, el ministro ha apostillado que esto ya ha ocurrido en el proceso que lleva a cabo Peinado, que intentó abrir una causa contra él mismo por la contratación en Moncloa de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, pero el Tribunal Supremo lo paró.

También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado cargando contra el magistrado, pidiendo con sarcasmo e ironía que llame “a los de la calle Ferraz para el jurado popular”, refiriéndose a los que se manifestaban contra el PSOE y el Gobierno durante meses ante la sede socialista.

De igual modo, Óscar Puente ha reaccionado a través de las redes sociales apuntando al Consejo General del Poder Judicial por permitir las decisiones del juez Peinado, calificando de “infame” esta etapa de la Justicia.

“Si esto está sucediendo es porque el Poder Judicial lo consiente. La Justicia de este país quedará arrumbada tras esta etapa infame. Les da igual porque les da igual arrasar con todo”, ha dicho, literalmente, en su perfil en X.

Más allá, desde el PSOE también se ha pronunciado Emiliano García-Page, quien ha aseverado que al plantear el juez que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular “muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal".

"Me da la impresión de que la figura del juzgado popular está pensada en nuestro procedimiento para otros supuestos", ha dicho, recalcando su respeto a la labor judicial, pero apuntando que no sabe cuáles son los motivos del juez para tomar esa decisión, considerando que, en su opinión, se traduce "en un aroma más a juicio político que a juicio legal".