Agencia EFE Europa Press 02 OCT 2025 - 13:39h.

La mujer del presidente afronta cuatro delitos en la causa principal: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo

Hacienda ve un posible fraude y discriminación en contratos recomendados por Begoña Gómez a favor de Juan Carlos Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado ha informado a Begoña Gómez que también podrá ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, no solo por la supuesta malversación. El juez la ha citado el lunes. La mujer del presidente no acudió a la citación anterior y delegó en su abogado.

Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que le cita a comparecer para informarles de su decisión el próximo lunes 6 de octubre, 17.30 horas.

El instructor ha adoptado la misma decisión respecto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a quienes cita el próximo lunes a las 17:30 horas, y en su auto les hace saber que "deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado".

El juez adopta esta decisión apenas cinco días después de que el pasado sábado celebrase la vista prevista en la ley para concretar la imputación de los investigados en la pieza relativa a la presunta malversación, una comparecencia a la que no asistieron Begoña Gómez ni el resto de imputados al considerar sus defensas, en base a una circular de Fiscalía, que con la presencia de los abogados es suficiente.