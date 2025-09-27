Begoña Gómez no ha acudido ante el juez Juan Carlos Peinado para que le concrete su imputación en la causa en la que la investiga por presunta malversación

¿Serás uno de los miembros del jurado popular que podría juzgar a Begoña Gómez? Consulta la lista de candidatos

Compartir







MadridBegoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, estaba citada este sábado por la tarde ante el juez Juan Carlos Peinado para que le concrete su imputación en la causa en la que la investiga por presunta malversación, dentro del proceso previsto en la ley del tribunal de jurado, que es por el que el magistrado ha propuesto juzgarla.

La incógnita de si acudiría personalmente, porque no estaba claro que tuviera que hacerlo, se ha mantenido hasta el último momento y finalmente ha optado por no acudir y estar representada por su letrado, el ex ministro socialista Antonio Camacho.

PUEDE INTERESARTE Moncloa ve una “obscenidad” en la decisión del juez Peinado de proponer que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

La mujer del presidente del Ejecutivo estaba citada por quinta vez desde que comenzó la investigación, en abril de 2024, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, cuyo titular está de guardia de juicios rápidos en el día en el que cumple 71 años.

También están citados la asesora de Gómez y el delegado del Gobierno en Madrid

También están citados, a las seis de la tarde, los otros dos investigados en esta pieza separada del proceso principal: la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Las mismas fuentes indican que el delegado del Gobierno tampoco acudirá y lo representará su abogado.

Los tres están investigados por presunta malversación, al creer Peinado que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez si esta ha desempeñado funciones privadas para ella, vinculadas a su faceta profesional, pero pagada con fondos públicos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, centrado en delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La diligencia de este sábado es la vista que determina la ley del tribunal de jurado, que tiene que celebrase en cinco días desde que el juez propuso seguir el procedimiento por este cauce (fue el martes) y que consiste en concretar la imputación en su contra y determinar el futuro de la causa. El juez precisó en su auto que los investigados acudan en persona.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La ley prevé que la vista el magistrado comience oyendo al fiscal, luego a las acusaciones y finalmente al letrado del imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá pedir el sobreseimiento. Las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.

Una vez celebrado este trámite el juez decidirá la continuación del procedimiento o su sobreseimiento, en una futura resolución que es recurrible ante la Audiencia Provincial.

Fuera de los juzgados la organización ultracatólica Hazte Oir, que coordina a las a las acusaciones populares, ha convocado una concentración bajo el lema "No al corrupto".