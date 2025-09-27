Begoña Gómez no comparece ante el juez Peinado en la causa por presunta malversación: la citación será atendida por su abogado
Begoña Gómez no ha acudido ante el juez Juan Carlos Peinado para que le concrete su imputación en la causa en la que la investiga por presunta malversación
¿Serás uno de los miembros del jurado popular que podría juzgar a Begoña Gómez? Consulta la lista de candidatos
MadridBegoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, estaba citada este sábado por la tarde ante el juez Juan Carlos Peinado para que le concrete su imputación en la causa en la que la investiga por presunta malversación, dentro del proceso previsto en la ley del tribunal de jurado, que es por el que el magistrado ha propuesto juzgarla.
La incógnita de si acudiría personalmente, porque no estaba claro que tuviera que hacerlo, se ha mantenido hasta el último momento y finalmente ha optado por no acudir y estar representada por su letrado, el ex ministro socialista Antonio Camacho.
La mujer del presidente del Ejecutivo estaba citada por quinta vez desde que comenzó la investigación, en abril de 2024, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, cuyo titular está de guardia de juicios rápidos en el día en el que cumple 71 años.
También están citados la asesora de Gómez y el delegado del Gobierno en Madrid
También están citados, a las seis de la tarde, los otros dos investigados en esta pieza separada del proceso principal: la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Las mismas fuentes indican que el delegado del Gobierno tampoco acudirá y lo representará su abogado.
Los tres están investigados por presunta malversación, al creer Peinado que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez si esta ha desempeñado funciones privadas para ella, vinculadas a su faceta profesional, pero pagada con fondos públicos.
Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, centrado en delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.
La diligencia de este sábado es la vista que determina la ley del tribunal de jurado, que tiene que celebrase en cinco días desde que el juez propuso seguir el procedimiento por este cauce (fue el martes) y que consiste en concretar la imputación en su contra y determinar el futuro de la causa. El juez precisó en su auto que los investigados acudan en persona.
La ley prevé que la vista el magistrado comience oyendo al fiscal, luego a las acusaciones y finalmente al letrado del imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá pedir el sobreseimiento. Las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.
Una vez celebrado este trámite el juez decidirá la continuación del procedimiento o su sobreseimiento, en una futura resolución que es recurrible ante la Audiencia Provincial.
Fuera de los juzgados la organización ultracatólica Hazte Oir, que coordina a las a las acusaciones populares, ha convocado una concentración bajo el lema "No al corrupto".