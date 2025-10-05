En la Flotilla viajaban unos 450 activistas que esperan aún su expulsión del país

Llegan los primeros repatriados de la Flotilla a Roma: España visita a los encarcelados nacionales

Compartir







Un grupo de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel saldrán este domingo de Tel Aviv, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha apuntado en TVE que los tripulantes que abandonarán hoy Israel "si nada se tuerce", ha precisado, son los que han firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.

El ministro ha confirmado que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no ha querido precisar la hora exacta, y se ha mostrado convencido de que los 29 activistas españoles restantes saldrán en los próximos días.

Exteriores recuerda los teléfonos habilitados para atender a los familiares de los integrantes de la flotilla

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación dirigido por José Manuel Albares ha recordado a los familiares de los participantes en la flotilla a Gaza el número telefónico habilitado para su atención.

PUEDE INTERESARTE Dos exmiembros de ETA formaban parte del grupo de activistas españoles embarcados en la flotilla interceptada por Israel en Gaza

En concreto, la diplomacia española ha compartido su teléfono de sala de crisis, el +34 91 000 1249, y el teléfono de emergencias consulares Tel Aviv, el +972(0)505772641.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otro primer grupo de 18 activistas italianos de la Flotilla aterriza en Roma

Otro primer grupo de activistas italianos de la Global Sumud Flotilla ha regresado a Roma también tras su expulsión de territorio israelí.

Los activistas llegaron la pasada medianoche al aeropuerto romano de Fiumicino a bordo de un vuelo de la compañía ‘Turkish Airlines’ procedente de Estambul.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la terminal romana fueron recibidos con coros de ‘Palestina libre’ y aplausos por unos 200 familiares y simpatizantes, recogen los medios locales.

Se trata del primer grupo de un total de 26 italianos que ya han salido de Israel tras firmar voluntariamente su expulsión y poner fin a su retención por participar en la Global Sumud Flotilla.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otros 15 permanecen detenidos por no aceptar la expulsión voluntaria y deberán esperar a que la dictamine un juez, según explicó el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

En total, 137 personas de 14 países detenidas fueron deportadas el sábado desde Israel a Turquía. En la Flotilla viajaban unos 450 activistas que esperan aún su expulsión del país.