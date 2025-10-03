Los cuatro parlamentarios italianos ya han sido repatriados a Roma: España consigue visitar a los nacionales encarcelados

Dos exmiembros de ETA formaban parte del grupo de activistas españoles embarcados en la flotilla interceptada por Israel en Gaza

Cuatro diputados italianos que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla interceptada por las fuerzas israelíes han aterrizado este viernes en el aeropuerto Fiumicino de Roma, en lo que supone el arranque del procedimiento de expulsiones de las más de 400 personas detenidas desde el miércoles por la noche.

Los cuatro parlamentarios llegaron entre aplausos. Su cabeza sigue con sus compañeros encarcelados, donde el ministro de seguridad seguía amenazando y tachándoles de 'terroristas'. Los detenidos rompieron su silencio en plena retransmisión. A grito de 'Palestina Libre', interrumpían las palabras de miedo del ministro. Las fuerzas israelíes en cambio trataban de demostrar el buen trato que estaban recibiendo los detenidos.

Los integrantes de la Flotilla pasarán esta noche en una cárcel de máxima seguridad, donde han estado los servicios consulares españoles: Tras su visita de 12 horas han podido confirmar que los tripulantes españoles se encuentran en buen estado. El Gobierno israelí quiere terminar con esta pesadilla internacional cuanto antes. La intención es repatriar a 140 personas mañana en avión, pero ninguno tiene como destino Madrid.

Los mensajes a Israel

En concreto, se trata del senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático (PD), y la también eurodiputada Benedetta Scuderi, representante de la formación Europa Verde.

La líder del PD, Elly Schlein, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que abraza a Scotto y Corrado a su llegada, junto a un mensaje en el que ha llamado a los gobiernos internacionales a hacer "todo lo posible" para "agilizar la liberación y el regreso de los activistas". "Todos los activistas de la Flotilla deben ser liberados de inmediato y se les debe permitir regresar, ya que su detención por parte del Gobierno israelí es ilegal, al igual que su interceptación en aguas internacionales", ha reclamado Schlein.

Un mensaje similar al que ha compartido el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, que ha llamado a Croatti para mostrarse "orgulloso" de lo que ha hecho. Conte ha subrayado que la flotilla ha enviado "una señal contundente" y ha cargado contra "la hipocresía de quienes encubren el genocidio en curso en Gaza".

Suiza denuncia las trabas israelíes

El Ministerio de Exteriores de Suiza ha denunciado este viernes trabas por parte de las autoridades israelíes durante una visita para proporcionar atención consular a sus nacionales detenidos tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales cerca de la Franja de Gaza, según informe 'Europa Press'.

"Fue uno de los primeros equipos de representaciones extranjeras en Israel que visitó el lugar. El equipo permaneció allí durante unas ocho horas. Debido a varios incidentes, las autoridades de seguridad israelíes interrumpieron la visita, impidiendo que los representantes de la Embajada suiza hablaran extensamente con el grupo de ciudadanos suizos", ha señalado en un comunicado.

La cartera ha explicado que planea realizar otra visita el domingo para determinar el estado de salud de los detenidos, así como para velar por que se respeten sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la defensa y a garantías procesales.