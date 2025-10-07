Zoe Armenteros 07 OCT 2025 - 13:17h.

La actriz denunció haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte del exlíder de Sumar

Iñigo Errejón pide investigar a Elisa Mouliaá por su "conducta intimidatoria" contra una testigo

La investigación de la supuesta agresión sexual del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón a la actriz Elisa Mouliaá seguirá durante seis meses más. Lo ha decidido el juez de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en línea con la petición de la Fiscalía, a pesar del último giro en el caso, después de que una amiga de la supuesta víctima filtrara unos audios en las que Mouliaà la presionaba para que confirmara su versión.

El magistrado ha estimado la petición de la Fiscalía de ampliar el periodo de instrucción y además, ha acordado citar para el próximo día 24 a dos psiquiatras que atendieron a la actriz, tras sufrir la supuesta agresión por el expolítico, que también ha pedido investigar si Mouliaá "acosó, intimidó y presionó durante días y horas" a una de las organizadoras de la fiesta para que apoyara su acusación.

El fiscal ha argumentado para prorrogar la investigación judicial que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para ello un plazo máximo de 12 meses, que se podrá prorrogar. Carretero, también ha recordado que el periodo de un año de instrucción está próximo a cumplirse cuando quedan diligencias pendientes.

La denuncia por abuso sexual de Elisa Mouliaà fuerza la dimisión de Iñigo Errejón

La denuncia de Elisa Mouliaá por supuestos tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual de Íñigo Errejón en tres ocasiones, durante la misma noche en octubre de 2021 llevó a la dimisión del político de izquierdas.

La actriz ha declarado ante el juez, pero también ha relatado en numerosos platós, que Errejón le agarró el brazo fuertemente y la llevó hasta una habitación de un piso donde se había organizado una fiesta. Ya en el interior de la habitación ha repetido que el expolítico la empezó a besar y a tocar por distintas partes de su cuerpo, por encima de la ropa y después por debajo: "Después me tiró a la cama y ahí sí que me quito el sujetador", ha asegurado al juez.

También ha explicado que no le dijo que parara, pero sí le hizo saber que se estaba sintiendo muy incómoda y que Errejón continuó con su actitud, hasta que ya consiguió "zafarse" de él e irse, aunque pocos minutos después se iba a casa del político en un taxi.

Una testigo pone el duda el relato de Elisa Mouliaá

La veracidad de su relato, sin embargo, quedó en suspenso después de una amiga de Mouliáa, llamada Soraya, filtrara unos audios en los que le aclaraba que iba a contar su versión, que aparentemente no coincidía con la denuncia por agresión sexual, sino más bien lo contrario.

Esta amiga, que había visto el intercambio entre Errejón y la actriz le aclaraba su responsabilidad al testificar: “Yo tengo la obligación de contar la verdad y es lo que voy a hacer”, le decía a Mouliáa. “Efectivamente, nada más llegar a casa yo te pregunté y me contestaste que te había besado en el ascensor y yo no iba pedo, estaba muy bien, me acuerdo de todo, tía, y de las conversaciones del día siguiente, y quedamos más veces, y en ningún momento me contaste nada malo simplemente que fue un tipo que te entró a saco y que era un baboso”, se escuchaba a la mujer en un mensaje bastante diferente que el que la supuesta víctima transmitía a los medios.

Y seguía: “En ningún momento se pensó en ninguna otra cosa, y la realidad es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho”.

El abogado de Errejón, por su parte ha reclamado investigar las presiones de la supuesta víctima a su amiga, "a fin de lograr su espurio objetivo, y ante el miedo a tener que enfrentarse a un eventual procedimiento por denuncia falsa, Mouliaá acosó, intimidó y presionó durante días y horas" a la testigo "mediante mensajes de texto y de audio, para convencerla de que lo que sucedió la noche del 8 de octubre de 2021 fue lo que la denunciante expuso en sede judicial".

Ahora, la investigación por la supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón a la actriz Elisa Mouliaá proseguirá durante seis meses más para realizar las averiguaciones y diligencias que puedan esclarecer los hechos.