“Tiene usted hoy otra oportunidad antes de que se conozca el informe que la UCO va a hacer sobre usted", ha advertido el PP al ministro de Política Territorial

Las nuevas conversaciones derivadas del informe de la UCO entre Koldo y José Luis Ábalos con supuestos pagos a mujeres: "¿Puedes transferir 300 a Michel?"

En medio del duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hoy en el Congreso el PP también ha puesto también el foco en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, al que ha señalado en primer lugar el propio líder de los populares: “Llamarle al despacho y preguntarle si todo lo que se está publicando sobre él es cierto”, ha dicho, con otras voces en la oposición advirtiendo de un “informe que la UCO va a hacer” sobre él, al respecto del caso Koldo.

“Tiene usted hoy otra oportunidad antes de que se conozca el informe que la UCO va a hacer sobre usted y que ya anuncian todos los medios de comunicación”, le ha dicho, exactamente, Jaime de Olano, portavoz adjunto del PP, ante lo cual, el ministro le ha replicado en la Cámara Baja: “Lo que va a decir, porque no va a ser de otra manera, es que Torres ni ha pedido mordidas ni se ha beneficiado de comisiones”, ha dicho.

¿Qué hay tras las acusaciones del PP señalando a Ángel Víctor Torres?

Entre estas acusaciones se encuentra el hecho de que los propios implicados en el caso Koldo acusan al PP de conocer antes que el juez los informes de la UCO. Lo han manifestado en varias ocasiones, con los imputados quejándose de que se filtraron incluso antes de llegar al Tribunal Supremo, algo que ayer mismo la defensa de Santos Cerdán pedía investigar.

Concretamente, esta última presentó una denuncia ante el juez del Alto Tribunal por lo sucedido con el último informe respecto al patrimonio de Ábalos, que se presentó el viernes.

Al respecto, se basan en unas declaraciones del secretario de Organización de los populares, Miguel Tellado, que el 3 de octubre, en Oviedo, apuntaba: “Debe haber un informe al caer. Estoy seguro de que debe haber un nuevo informe al caer”, decía a las 11 de la mañana de aquel día.

Poco después, a las 12:30, ese informe de la UCO se presentó en el Tribunal Supremo. Por eso, la defensa de Santos Cerdán asegura en su denuncia que la UCO reveló a Miguel Tellado la existencia y también el contenido de dicho informe.

Por todo ello, ahora hay que esperar a ver qué dice el juez después de leer el escrito.