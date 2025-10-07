Iñigo Yarza Adriana Pérez 07 OCT 2025 - 16:11h.

La UCO apunta a los pagos que Koldo gestionaba “a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal”

El análisis de Carlos Franganillo sobre los pagos del PSOE a Koldo y Ábalos: "La trama habla de los 'sobres de Ferraz'"

Nuevos datos del informe de la UCO sobre el caso Koldo continúan saliendo a la luz. Los agentes llegan a la conclusión de que el exasesor de José Luis Ábalos, quien da nombre a la trama, era el cajero del exministro y una de las cosas que sorprende es que Ábalos le pedía dinero para repartir a algunas de sus amigas, algo de lo que ponen varios ejemplos en el informe.

El primero de estos hace mención a una mujer llamada Ofelia. En los mensajes de Ábalos, según se ha conocido, éste señala a Koldo: “Envíame aunque sea 200". "100 euros por favor, que estoy muy mal”, a lo que Koldo le contesta: “¿La de siempre?”

Nuevas conversaciones ente José Luis Ábalos y Koldo

En otro caso, el exministro le dice a su exasesor: “Ingrésale a Michel 200, que dice que no tiene para comer”. En otro mensaje señala: “Ingresa 100 a Michel, que no tiene para comida. Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta”

Incluso, Ábalos en un tercer mensaje llega a decir: “Ingresa a Michel 300, ya no sé cuánto me debe”.

Además, junto a esas conversaciones también hay un tercer ejemplo derivado de los informes de la UCO, esta vez con una mujer llamada Rozalía.

“Ingresa a Rosa 300”, señala Ábalos en otro mensaje.

Los agentes cifran esta cantidad en un total de 15.000 euros, pero todavía hay más porque los agentes aseguran que tanto Koldo García como su exmujer, Patricia Úriz, se encargaban del transporte y del alojamiento de algunas de las mujeres relacionadas con el exministro.

Las conclusiones de la UCO y el modus operandi de Koldo y Ábalos

En la lupa de la UCO, los pagos que Koldo gestionaba “a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal”, según reza el informe y según apuntan los investigadores, seguían la siguiente dinámica:

“Koldo acordaba con las personas que participaban en estos encuentros la fecha y hora de su traslado hasta el lugar de la reunión” “Patricia gestionaba la compra de los pasajes y la reserva del alojamiento”.

Casi 5.000 euros en esa práctica en la que destacan la polémica visita al Parador de Teruel, donde se señala una posible fiesta con prostitutas que causó destrozos, algo que tanto los encargados del Parador como Ábalos negaron.

Ahora, es Koldo quien se ha pronunciado sobre el tema en El Programa de Ana Rosa: “Sobre la vida privada de otra persona, de terceras personas, ¿quién soy yo para argumentarlo?”, ha dicho.

Koldo y las transferencias directas de dinero a mujeres que se lo podían a José Luis Ábalos

Según el informe, Koldo hacía además transferencias directas de dinero a mujeres que se lo pedían a Ábalos.

“¿Puedes transferir 300 a Michel?”, le preguntaba Ábalos en una de las conversaciones, a lo que Koldo contestaba: “Cinco minutos”.

El exministro le decía entonces: “Confírmame cuando lo hagas para decírselo, que está canina”.

La UCO revela también una conversación de 2019 en la que Koldo y su entonces esposa emplean las famosas palabras clave; las ‘txistorras.

“Tengo una pequeña alegría para el día de elecciones: 2.000 txistorras”, decía el exasesor de Ábalos, a lo que su exmujer contesta: “Eso es imposible. Para nosotros, ¿no?”, le contesta.

2.000 chistorras, por 500, un millón, calculó entonces su mujer: “Si los cálculos los hemos hecho bien, no necesito ninguna chistorra más. Eso es un millón”, señaló; una cantidad desorbitada que Koldo justifica.

“¿Qué si son muchas? Me he quedado corto, señora. Yo traía muchísimas chistorras a Madrid. Y las repartía porque, a veces, el arte culinario es el mejor regalo que le puedes dar a una persona”, ha expresado en El Programa de Ana Rosa, apuntando que se las regalaba a sus conocidos.