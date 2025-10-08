"¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, hombre?", ha respondido a un periodista

Las nuevas conversaciones derivadas del informe de la UCO entre Koldo y José Luis Ábalos con supuestos pagos a mujeres: "¿Puedes transferir 300 a Michel?"

Se desatan los rumores sobre una inminente renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado. De esta manera, no tendría que declarar la semana que viene en el Tribunal Supremo por el caso de los sobres con dinero del partido socialista. En caso de renunciar, la investigación pasaría a la Audiencia Nacional. Pero no ha confirmado la noticia: "Aquí todo el mundo opina de lo que debe hacer uno".

El enfado de Ábalos ha estado latente ante la pregunta de un periodista: "¿Teme entrar en prisión tras su declaración del miércoles?". A lo que Ábalos ha respondido: "¿Qué dice usted?¿Conoce la ley o habla por hablar? Es que me parece muy fuerte". Tras ser nuevamente cuestionado sobre si está estudiando esa posibilidad para poder evitar la cárcel si lo acordase el juez, Ábalos ha respondido: "¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, hombre?¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad?".

"Pregúntele a quien hable de chistorras, yo no lo he dicho en mi vida"

El exministro José Luis Ábalos recalca que nunca ha usado el término de “chistorras”, a diferencia de Koldo García y su exmujer, quienes sí lo hicieron para referirse supuestamente a los billetes en efectivo. Así, aclara que justificará ante el juez los ingresos “no declarados” que se mencionan en el último informe de la UCO.

"Pregúntele a quien hable de chistorras, yo no lo he dicho en mi vida", asegura ante las cuestiones de los periodistas. Al ser preguntado por sus temores de cara a su declaración del próximo miércoles, Ábalos confiesa que sí los tiene pero que, además, “tiene muchos errores”.

El foco de la Guardia Civil está en los 95.437 euros del exministro

En cuanto a la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo, el exministro reconoce que no le extraña. “Están citando a todo dios. Se trataba de eso además, no hay ninguna sorpresa”, añade.

El foco de la Guardia Civil está ahora en los 95.437 euros del exministro que procederían de “ingresos no declarados” y de las entregas en efectivo por parte del PSOE, ya que no coinciden con la documentación del partido. El juez ha dictado hoy un auto para resaltar que “los indicios de criminalidad” ya constaban y que por ello tanto Ábalos como su exasesor Koldo García están llamados a declarar los próximos 15 y 16 de octubre.