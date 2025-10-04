La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero guardan silencio sobre el último informe de la UCO del caso Koldo

El análisis de Carlos Franganillo sobre los pagos del PSOE a Koldo y Ábalos: "La trama habla de los 'sobres de Ferraz'"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han participado en un acto en Sevilla. La cita, un diálogo entre los dos, ha servido para engrasar, de alguna manera, la precampaña andaluza. Sin embargo, ninguno ha hecho mención al último informe de la UCO acerca de los pagos a José Luis Ábalos y Koldo García. El PP, por su parte, señala a Pedro Sánchez como líder de una trama de corrupción, tal y como informan en el vídeo Nerea Navarro y Antonio Gil.

El informe de la UCO señala que el Partido Socialista pagaba a José Luis Ábalos y Koldo García distintas cantidades de dinero en efectivo, en sobres: billetes de 500, 200 y 100 euros, que denominaban como ‘chistorras’, ‘soles’ o ‘lechugas’.

En las conversaciones intervenidas se leen frases como: “Ya tengo el sobre de Ferraz”. Pero Ábalos niega todos los sobresueldos. Indican que el pago en metálico era una práctica habitual en el partido. El informe cifra más de 95.000 euros sin un origen claro.

El PSOE guarda Silencio

Montero y Zapatero no han querido hablar tras el encuentro, pero sí lo ha hecho el Partido Popular. Su secretario general, Miguel Tellado, señala a Pedro Sánchez como líder de una trama de corrupción.

“La brecha de la financiación irregular del Partido Socialista ya ha asomado, ya está ahí. El olor a podrido sale por cada puerta y por cada ventana de Ferraz”, ha dicho, añadiendo que con el informe de la UCO por los sobres, “Ferraz se convirtió en el cajero automático del número dos de Pedro Sánchez”.

“Los (billetes) de 500 euros eran chistorras, en definitiva, jergas como las que emplea la mafia siciliana”, ha denunciado, pidiendo justificar el origen de todo ese efectivo: “O lo retiró del banco, o entró en Ferraz en bolsas de basura”.

Miguel Tellado exige justificantes al PSOE

De no justificarse, considera que “quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad B”.

También los socios de Gobierno esperan algo más que una aclaración. “Hay que tener en España, con carácter de urgencia, una oficina anticorrupción, para que noticias como la que conocimos ayer no se vuelvan a producir nunca jamás, independientemente del partido que sea”, afirma Lara Hernández, coordinadora del movimiento Sumar.

De momento, los socialistas hablan sólo de gastos corrientes justificados.