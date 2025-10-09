No es la primera vez que el exministro cambia de opinión por las presiones de su exchófer

El enfado de José Luis Ábalos al ser preguntado por una posible entrada en prisión: "¡Qué dice usted! ¿Usted conoce la ley?"

Novedades judiciales en el caso Koldo. El ex ministro socialista, José Luis Ábalos, finalmente, no renunciará a su acta como diputado porque Koldo García lo convenció para que diera marcha atrás a lo que ya había decidido. La información desde el Congreso, del periodista Lorenzo García Campoy.

Los periodistas este miércoles le hicieron la misma pregunta a José Luis Ábalos y el exmilitante del PSOE respondía con evasivas para evitar decir qué iba a hacer realmente.

Ahora sabemos que sí, que Ábalos estaba convencido de dejar su acta de diputado, pero Koldo García, su exchófer y antiguo asesor lo convenció a última hora de la tarde en una reunión íntima, sin los abogados del exministro. Frenó su decisión y lo hizo cambiar de opinión sin que alcancemos a saber las razones reales detrás de este cambio de rumbo en su estrategia de defensa.

Ábalos ya cambió de opinión

No es la primera vez que el exministro socialista haga algo diferente de lo que él mismo había anunciado: antes del verano, Ábalos amagó con cerrar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y Koldo García, de nuevo, consiguió que diese marcha atrás.