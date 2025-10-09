Sobre los gastos en 'mujeres', Ábalos incluso bromea con deducirse del IRPF "estos donativos" en los audios obtenidos por la UCO

El enfado de José Luis Ábalos al ser preguntado por una posible entrada en prisión: "¡Qué dice usted! ¿Usted conoce la ley?"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en su último informe gestiones que el exasesor Koldo García haría con dinero en efectivo de origen desconocido para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, incluidos gastos personales, como pagos a una serie de mujeres. Ahora, en medio de la investigación, tenemos acceso a los audios y transcripciones de las conversaciones que tenían.

En los mensajes mostrados por 'Informativos Telecinco' se escucha con claridad cómo la trama, una vez más, se refiere a las mujeres, amigas de Ábalos. De hecho, en las conversaciones entre Koldo y el exministro, se muestra incluso cómo el exdirigente socialista llega a bromea con deducirse del IRPF "estos donativos".

"Ingresa 100 a Michel, que no tiene ni para comida", escribió Ábalos a Koldo el 11 de mayo de 2021. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta", añadió justo después. Un comentario al que, lejos de reprochar la actitud al elministro, Koldo García le contesta: "Tú eres la polla. En cinco minutos la tiene". Instantes después le adjuntó ell justificante de la transferencia.

La conversación de Koldo García y su mujer: regalos a las chicas

En una de las conversaciones analizadas por la UCO, se puede ver cómo Koldo García y su mujer Patricia Úriz hablan de los regalos que había que preparar para las "mujeres". Y en otra charla, el matrimonio habla sobre cómo preparar un encuentro en le que Ábalos pedía estar con tres de las chicas.

Koldo: "Necesito pulseras para las putas".

Patricia: "Pero, ¿para la uno, no?".

Koldo: "Sí".

Patricia: "¿Para el día de su cumpleaños? ¿Lo encargo ya?".

Míchel: "Dice José que vayan las dos".

Koldo: "Dime quiénes vienen".

Míchel: "Espera que él se decida... vamos las tres".

Las peticiones de Ábalos a Koldo: "Se lo alquilo yo a Andrea!

José Luis Ábalos realizaba peticiones constantes a Koldo García, según la UCO. De hecho, adjuntan unas conversaciones donde el socialista solicita billetes de tren o avión, dinero para sus amigas... o dinero en efectivo para gestionar a su mujer pero, como deja claro en las grabaciones, no les pertence.

Koldo: "Son cosas que manda nuestro jefe y no lo quieres entender. No, a ver si ahorro.. que no es nuestro y no lo quieres entender".

Patricia: "Cariño, yo entendí 200. Si no para qué voy a hacer el de Tatiana de 200. Me da igual hacer 200 que 400".

Por otro lado, Koldo se encarga también de reservar alojamiento para los viajes y, como demuestran esta conversación de WhatsApp, también del alquiler para otras mujeres.

Ábalos: "El de las escaleras me encanta. La Finca y todo".

Koldo: "Y con plaza de garaje, que eso es la hostia".

Ábalos: "Me interesa conseguirlo, se lo alquilo yo a Andrea".

Koldo: "Ok. El martes lo cerramos".