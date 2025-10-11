Enma López reta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que se pronuncie sobre la declaración de Miguel Ángel Rodríguez

El vídeo del novio de Ayuso sobre el acuerdo con la Fiscalía ante el Supremo: "Quería que fuera lo más rápido y sin ruido"

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha retado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciarse sobre la declaración ante el juez de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que, ha recalcado la dirigente socialista, "confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa", Isabel Díaz Ayuso, aunque "manchara" así a la Fiscalía General del Estado.

En declaraciones a la prensa, López se refería a la vista que tuvo lugar en el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero -cuyas grabaciones se han conocido ahora- en el marco de la instrucción del caso por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

En su declaración, Rodríguez aseguró que fue el propio Alberto González Amador quien le facilitó el contenido del 'email' del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quién le autorizó a difundirlo en un chat de prensa.

La portavoz socialista interpreta que Miguel Ángel Rodríguez confesó "haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa", aun a sabiendas de que así "manchaba una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado".

No puede seguir callado

"Feijóo tiene que decir si le parece normal que se manche el nombre de una institución por orden de Ayuso", ha incidido, tras tachar de "indignante" que guarde "silencio". "No puede estar callado por mucho miedo que le tenga a la señora Ayuso después de lo que le pasó a Pablo Casado", ha añadido, haciendo referencia a la salida de 'Génova' del antecesor de Feijóo.

Según Enma López, es "verdaderamente grave cómo desde la Comunidad de Madrid se salió a mentir para defender a Alberto Quirón", como se ha referido a la pareja de Ayuso.

Además, ha resaltado que García Ortiz siempre ha dicho "la verdad" sobre esta cuestión, mientras que desde el entorno de Ayuso "han mentido una y otra vez para intentar salvarla" y que la propia Ayuso lo ha hecho en la Asamblea regional y la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.