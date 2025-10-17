El exdirigente socialista Santos Cerdán vuelve a pedir su excarcelación al mantenerse la libertad a José Luis Ábalos y Koldo García

Todas las diferencias en el caso Koldo: por qué José Luis Ábalos queda en libertad y Santos Cerdán está en la cárcel

El exdirigente socialista Santos Cerdán ha vuelto a pedir al juez del Tribunal Supremo su excarcelación después de que esta semana haya acordado mantener en libertad con medidas cautelares al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Quien fuese secretario de Organización del PSOE denuncia en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso 'EFE', el "incomprensible agravio comparativo" que sufre respecto al resto de investigados tras llevar ya -subraya- "107" en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Por eso, ha vuelto a pedir al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su situación de prisión preventiva porque, si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo García, "es difícil entender" qué acciones de "destrucción" de pruebas ha podido hacer "en carácter exclusivo" Cerdán, argumenta. "No existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán", inciden sus abogados.

Santos Cerdán confía en su puesta en libertad

Según fuentes de su defensa, Cerdán confía en que el juez Leopoldo Puente acuerde su puesta en libertad de oficio antes del 15 de noviembre, fecha límite para su salida conforme al máximo legal de prisión preventiva. Se ha señalado que, dentro de Soto del Real, Cerdán ha pasado los días “leyendo y jugando a las cartas”, y que ha perdido peso, aunque sostiene que no ha sido visitado por dirigentes del PSOE.

Analistas judiciales recuerdan que la clave de la decisión del Supremo radica en que le atribuyen un rol “directivo” en la supuesta red de adjudicaciones irregulares, lo que justificaría mantenerlo en prisión preventiva frente a Ábalos o Koldo, cuya investigación se considera más avanzada. El juez sostendría que Cerdán, por su posición, podría tener capacidad para ocultar o destruir pruebas que aún no han sido completamente aseguradas.

El magistrado del Supremo rechazó hace unos días suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo como pedía la defensa de Cerdán, aduciendo que, al estar él en prisión preventiva, su causa debe tener prioridad en el tribunal. Además, aunque Ábalos y Koldo están en libertad, el juez advierte un “riesgo creciente de fuga” y señala que su situación podría endurecerse si la instrucción avanza. Por su parte, la Sala del Supremo ya desestimó un recurso de Cerdán en octubre, reafirmando la prisión provisional al considerar vigente el riesgo de destrucción de pruebas por su presunto papel directivo en la trama. No obstante, la defensa insiste en que no hay elementos concretos que avalen esa tesis, acusando que la decisión se apoya en conjeturas e indicios no demostrados.

En respaldo de la prisión de Cerdán, el instructor recuerda que las investigaciones sobre su patrimonio no están cerradas: ciertos descuadres entre declaraciones fiscales e ingresos bancarios han motivado requerimientos adicionales de documentación que aún están en curso. Sin embargo, críticos del auto apuntan que esa misma lógica no se aplica a Ábalos y Koldo, sobre los que ya existen informes más consolidados de la UCO y cuyos bienes y dispositivos han sido intervenidos con mayor antelación.