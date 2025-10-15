Adriana Pérez Julio Muley 15 OCT 2025 - 16:19h.

El exministro ha comparecido por cuarta vez ante el Tribunal Supremo por el caso Koldo: el juez no le envía a prisión aunque aprecia nuevos indicios delictivos

Todas las diferencias en el caso Koldo: por qué José Luis Ábalos queda en libertad y Santos Cerdán está en la cárcel

Compartir







José Luis Ábalos ha acudido hoy ante el Tribunal Supremo en una nueva comparecencia por el caso Koldo. Ha llegado solo, casi una hora antes de la vista y sin su abogado, al que intentó renunciar sin éxito el día anterior. En ese momento, lo tenía todo en contra, pero hoy la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión, –aunque sí las acusaciones particulares–, y el juez que instruye el caso, Leopoldo Puente, de momento, ha decidido mantenerle en libertad.

Entre los argumentos de la decisión está el hecho de que el juez no aprecie riesgos de que Ábalos vuelva a cometer hechos delictivos y, aunque sí aprecia riesgo de fuga, considera que eso ya se evita con las medidas cautelares que ya tenía dispuestas. Así, no le envía a prisión, pero sí indica y aprecia nuevos indicios delictivos contra el exminstro, que recibía dinero de forma injustificada y que, posiblemente, se valía de terceras personas; de posibles testaferros, para hacerlo.

A ese respecto, en una frase muy contundente del magistrado en su auto, apunta que le crea “gran estupor” que una persona imputada con estos delitos sea diputado.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo el 27 o el 30 de octubre

José Luis Ábalos y su declaración en el Tribunal Supremo

José Luis Ábalos encaraba hoy su cuarta declaración ante el Alto Tribunal, donde llegaba tras salir de su despacho en el Congreso. Lo hacía sin querer responder y tratando de calmar a su asistente y llegaba solo después de renunciar a la asistencia de su abogado, José Aníbal Álvarez; una renuncia que rechazó el juez por fraude de ley, por lo que, dentro de la sala, este último le ha tenido que acompañar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ante el juez, José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar y ha tratado de hacer un alegato hablando de indefensión, pero ha sido cortado por el magistrado tres o cuatro veces hasta que, finalmente, le ha dicho: "Esto no es el Congreso", y le ha quitado la palabra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La citación de hoy se produjo tras el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro y Koldo García en los que detectaron ingresos irregulares y pagos sin justificación bancaria.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tras la comparecencia, se ha celebrado una vistilla en la que la Fiscalía no ha pedido el ingreso en prisión de Ábalos, pese a asegurar que hay más indicios de criminalidad. Las acusaciones populares, por su parte, sí que lo han pedido, y no ha sido hasta cuatro horas después cuando el juez, finalmente, tomaba la decisión de dejarlo en libertad.

De este modo, el exministro, tras esta cuarta comparecencia, salía del Supremo con las mismas medidas que le impuso el juez el pasado febrero, cuando declaró por segunda vez, y que consisten en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.