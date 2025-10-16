Iñigo Yarza 16 OCT 2025 - 16:13h.

Koldo ha comparecido por cuarta vez ante el Tribunal Supremo tras el informe policial que le sitúa como "gestor y custodio" del dinero del exministro de Transportes

El juez Leopoldo Puente dice que le causa "estupor" que José Luis Ábalos siga siendo diputado

Koldo García ha comparecido este jueves por cuarta vez en el Tribunal Supremo, donde se ha acogido a su derecho a no declarar siguiendo los pasos que el exministro José Luis Ábalos. El juez, al igual que hiciese con este último, le ha dejado en libertad manteniendo las mismas medidas cautelares que ya tenía: retirada del pasaporte, obligación de comparecencias quincenales y prohibición de salir del país.

La cita en el Alto Tribunal tenía lugar tras el informe policial que le sitúa como "gestor y custodio" del dinero del exministro de Transportes, para el que Koldo logró convertirse en su mano derecha y ‘hombre para todo’.

¿Cómo se convirtió Koldo en la mano derecha de Ábalos?

Todo empezó precisamente con otro de los implicados en la trama: Santos Cerdán, –que permanece en prisión–, fue quien les presentó. A Koldo le conocía de Navarra y cuando José Luis Ábalos accedió a la sede de la Secretaría de Organización del PSOE, le recomendó que contrate al que a la postre sería su asesor.

De ese modo, Koldo empezó siendo su chófer y la relación entre ambos se fue estrechando. Cuando Ábalos saltó al Ministerio de Fomento, (renombrada después como de Transportes) le nombró como asesor, aunque en sus declaraciones en el Tribunal Supremo el propio exministro eludiese llamarlo así, indicando que era más su “asistente”.

“Era la persona que me iba a la farmacia, que me suministraba hasta el tabaco. Me llevaba, me traía y, de alguna forma, me cuidaba”, llegó a decir en su primera declaración.

Los reveladores audios de la trama Koldo

Los audios revelados y derivados del informe de la UCO constatan que esa relación entre ambos fue escalando a todos los niveles, con conversaciones también con Santos Cerdán que están en el centro de la trama.

“450.000 euros de la primera tanda, que son tres contratos, y 50.000 de los últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 70.000 que era la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas”, decía Koldo a Cerdán en una de esas conversaciones.

En otros audios, lo que quedó revelado son sus conversaciones sobre mujeres: “No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariadna”, decía Koldo al exministro Ábalos, que contestaba: “No sé, la Carlota se enrolla que te cagas”.

Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, y a tomar por c***”, sentenciaba Koldo.

En esos mensajes quedaban expuestas dos de las facetas de Koldo García: por un lado, en el primero de los audios se escucha cómo, según la UCO, se repartía dinero con Santos Cerdán, al que los investigadores sitúan como el supuesto negociador de las mordidas que presuntamente cobraban por adjudicaciones de obra pública. Por otro, el otro audio apunta a cómo organizaba encuentros privados con mujeres para Ábalos.

Además, los investigadores también consideran que Koldo García hacía frente a otros asuntos, como pueden ser los viajes, las estancias o incluso regalos para esas mismas mujeres.