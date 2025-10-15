El juez del Supremo atribuye a Santos Cerdán el rol de negociador y aprecia riesgo de que manipule y oculte pruebas

José Luis Ábalos sigue en libertad tras declarar por cuarta vez ante el Supremo por el caso Koldo

El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dejado en libertad a José Luis Ábalos, pero decidió por el contrario que Santos Cerdán ingresara en prisión, ambos implicados en la trama Koldo. El periodista Iñigo Yarza, nos da las claves sobre las diferencias en ambos casos y por qué hay decisiones distintas con los dos investigados.

El exministro de Transporte, José Luis Ábalos, tras la comparecencia de este miércoles, le tocará el turno a Koldo García, que tendrá que comparecer ante el Supremo, como imputado. El que fuera hombre de confianza del presidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar alegando "indefensión".

El magistrado del Supremo, que fue tajante ayer negándole un abogado de oficio, hoy lo ha dejado en libertad, a pesar de la petición de las acusaciones que querían que fuera a la cárcel, como su amigo y compañero de partido, Santos Cerdán. Sin embargo, hay diferencias entre ambos investigados ante los ojos de Leopoldo Puente.

El exorganizador del PSOE sí ha ingresado en prisión provisional y permanece en Soto del Real, a pesar de que su defensa ha pedido su salida, mientras continúan las investigaciones. La pregunta parece natural: ¿por qué Santos Cerdán ha sido directamente enviado a prisión provisional y Ábalos no?

El magistrado del Supremo ha considerado que con Cerdán existe el riesgo de destrucción de pruebas, después de que la investigación no ha podido dar con el paradero de las cantidades de dinero que supuestamente cobraban en 'mordidas' a empresarios a cambio de contratos públicos.

Unas pruebas, que según el juez, de momento no se han encontrado por lo que sigue en la prisión de Soto del Real. En el caso de Ábalos la investigación está más avanzada y al parecer, según los informes de la UCO, los agentes ya tienen pruebas; a eso se le suma que además no existe riesgo de fuga sin pasaporte y siendo una persona pública, muy reconocible.

Koldo García, el próximo en declarar ante el Tribunal Supremo

El siguiente en comparecer ante el Supremo será Koldo García, que ha entregado un escrito este miércoles, en el que pide la nulidad de las actuaciones en todo lo que no sea referente a la supuesta trama de mascarillas. La defensa del exasesor de Ábalos y amigo personal, repite que que el Congreso solo ha concedido el suplicatorio para investigar ese asunto y no el resto, las supuestas comisiones por obra pública por ejemplo.

Será el juez del Tribunal Supremo el que este jueves decidirá si le convencen o no las explicaciones que tendra que dar sobre el dinero en efectivo que manejaba y los pagos que hacía para José Luis Ábalos.