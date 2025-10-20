David Jiménez Elena Moral 20 OCT 2025 - 21:55h.

Tanto los que prefieren el horario de verano como los que prefieren el de invierno, coinciden en la importancia del respeto de tres puntos claves

La comisión de expertos convocada por el Gobierno de Sánchez no llegó a un acuerdo con el cambio de hora en 2018

Compartir







Llega final de octubre y, con él, la polémica en torno al cambio de hora. Este próximo 26 de octubre se retrasarán los relojes una hora en toda España. Y, por si no hubiese debate suficiente, este lunes Pedro Sánchez ha decidido reabrirlo de manera formal proponiendo en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional. Mantenerlo, según el presidente del Gobierno, "ya no tiene sentido" por varios motivos: "apenas ayuda a ahorrar energía" y tiene "un impacto negativo en la salud", alega.

Los amantes del horario del verano valoran sobre todo poder tener más horas de sol durante el día, alegan que así el ánimo es más fácil mantenerlo. Sin embargo, los que prefieren el horario de invierno defienden que con él, el día comienza antes y es más fácil poder aprovecharlo. "Se busca que haya más horas de luz, sobre todo al desertar porque esto nos ayuda segregar una serie de hormonas que son necesarias para el trabajo", explica Mariana Jiménez Navarro, jefa de Urgencias del Hospital Quirón Salud.

Es cierto que somos más productivos en el horario de invierno, pero mucha gente, sobre todo del turismo y de la hostelería, se queja de cómo afecta negativamente el aumento de las horas de oscuridad. La llegada de la noche de manera más temprana también favorece a adquirir unos hábitos saludables, como por ejemplo, la tendencia de no retrasar la hora de la cena.

El impacto en la salud, un aspecto clave para decidir

Aunque por encima de cualquier preferencia sobre uno u otro horario, hay algo en lo que la mayoría coincide si queremos lograr una serie de objetivos como el impacto en la salud, el rendimiento escolar y la productividad.

Por ese motivo, Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía. "¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha concluido el presidente en su mensaje.