Pedro Sánchez y Feijóo han tenido una guerra de lapsus recordando sus errores tras el fallo de Yolanda Díaz en el Senado

El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado que provoca la gran ovación del PP: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

El lapsus que tuvo Yolanda Díaz durante el Pleno del Senado el pasado martes dejó muchas respuestas en redes sociales a los pocos segundos. No falto la del PP, quien aplaudió durante algunos minutos esta equivocación. La frase de la vicepresidenta que fue tan celebrada por los populares fue "queda Gobierno de corrupción para rato", cuando en realidad quiso decir "queda Gobierno de coalición para rato".

La reacción de la vicepresidenta fue sentarse indignada ante los alaridos de la oposición. Sin embargo, en redes sociales ha publicado un vídeo donde se ríe de su propio error y después aclara a que se debió el lapsus que ya es viral en redes. "Bueno pues sí, he tenido un lapsus en el Senado porque tomarse enserio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos... En teoría, preguntaba por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo".

Los nervios y el ruido a su alrededor desconcentraron a la ministra durante su respuesta: "Realmente es imposible hablar en el Senado. son unos maleducados, siento decirlo. En todo caso, lo que yo intentaba decir es que la corrupción es muy grave en España. Desde Sumar hemos llevado una iniciativa hacia delante para tener una Agencia anticorrupción por primera vez en la historia. Curiosamente, el Partido Popular que se toma en broma lo de la corrupción, votó en contra. Ellos se ríen de la corrupción y nosotros la combatimos".

Los ataques de Sánchez y Feijóo

Después de esta respuesta, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han querido rescatar sus errores más señalados para tratar de atacar o defender a la gallega. Comenzó el presidente del Gobierno recordando al líder del Partido Popular un fallo literario que en su momento tampoco pasó desapercibido. "Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en eso. O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra en 1984, no es un lapsus, sino incultura".

Sin pestañear, Feijóo miraba a Pedro Sánchez pensando en poder discutirle estas afirmaciones que hizo el del PSOE frente a todos los diputados. Una intervención que fue igual de aplaudida que el fallo de Díaz. Lejos de querer quedarse callado, Feijóo devolvió esta pullita a Sánchez refrescando otra confusión geográfica: "Yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba el Hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla.

Lo que está claro y como bien han dejado claro los dos en mitad de esta batalla de lapsus, es que quien tiene boca se equivoca. Aún así, cada uno de estos errores ha sido bien aprovechado por el contrario para abrir debates y utilizar sus propias palabras en contra del Gobierno. Desde la cuenta oficial del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, publicaron un vídeo donde, aparte de recoger ese traicionero lapsus, han añadido más titulares sobre algunos casos de corrupción al que se está enfrentando algunos miembros que formaron parte del Gobierno.