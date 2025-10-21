Claudia Barraso 21 OCT 2025 - 18:37h.

Yolanda Díaz consigue la ovación del PP tras sufrir un lapsus en el Senado afirmando que "queda Gobierno de corrupción para rato"

Yolanda Díaz propone un permiso de 15 días por cuidados paliativos y otro para acompañar a una persona en el día de su eutanasia

Las risas de muchos y la incredulidad de otros han sido las dos caras del Pleno del Senado durante este martes tras un error garrafal de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al contestar a la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García. La del PP le acusaba de ser una "avalista solidaria de las corrupciones del sanchismo" con su "silencio cómplice" ante, a su juicio, los "indicios de financiación irregular en el PSOE" en el marco del 'caso Koldo'.

Unas palabras que parecieron no sentarle muy bien a la gallega, que, alejada de mantener la calma, los nervios no fueron sus mejores aliados y provocaron una equivocación que acabó en una ovación prolongada del Partido Popular. En un arrebato de querer decir 'queda Gobierno de coalición para rato’, ha terminado diciendo “queda Gobierno de corrupción para rato”. Una frase muy aplaudida por todos los de la oposición que no dudaron en demostrárselo entre risas y gestos de aprobación.

Díaz, que intentó corregir rápidamente su error, ya se ha hecho viral en redes sociales. Muchos usuarios han compartido este momento del Pleno en redes sociales, añadiendo que la vicepresidenta “ha dicho la verdad por primera vez en su vida”. Incluso, desde la cuenta oficial del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, han querido dedicarle un vídeo donde, aparte de recoger ese traicionero lapsus, han añadido más titulares sobre algunos casos de corrupción al que se está enfrentando algunos miembros que formaron parte del Gobierno.

El vídeo publicado por el PP aprovechando la confusión

“Yolanda Díaz diciendo que la frase ‘el dinero público no es de nadie’, es de un dirigente del PP y que ‘queda un Gobierno de corrupción para rato’, es uno de los ridículos más espantoso de esta legislatura”. Estas han sido las palabras que han publicado desde la cuenta de los populares, que ya acumula miles de visualizaciones en menos de una hora. Terminaban el vídeo de la vicepresidenta con un sello donde se podía leer ‘Fake News’.

Todavía no ha habido una respuesta por parte del Gobierno en redes sociales, donde el vídeo de la ministra se ha vuelto viral en tan solo unos minutos. La propia protagonista tampoco se querido pronunciar en sus perfiles oficiales hablando de lo sucedido. Después de esta inoportuna confusión, se ha sentado con gesto de desaprobación e intentando ignorar los aplausos que no dejaban escuchar otra cosa durante la sesión.