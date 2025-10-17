Los representantes de algunas asociaciones de afectados por la DANA han tenido la posibilidad de hablar con Yolanda Díaz

Las víctimas de la DANA hablan y lloran en el Parlamento Europeo: "Fue una gestión homicida"

Representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA han trasladado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la "preocupación" y dudas de trabajadores por cómo deben actuar ante las últimas alertas por lluvias·

Así lo ha explicado a los medios el presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, tras la reunión que ha mantenido con la representante del Ejecutivo central junto a las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29O, Rosa Álvarez, y Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí. Lesaec ha comentado que le han expuesto a Díaz la "sensación de preocupación" que han vivido los trabajadores de la zona cero de la DANA del pasado 29 de octubre, que acabó con la vida de 229 personas.

En esta línea, ha apuntado que la ministra les ha informado de que el Ejecutivo ha lanzado el segundo plan de empleo para la zona de la DANA que contempla, entre otras medidas, anticipar el pago del 100% de los proyectos presentados y que generará trabajo en 7.750 personas y contará con un importe de 80 millones de euros.

Las dudas de muchos de los trabajadores

Lesaec ha añadido que "muchos" trabajadores, cuando ha habido alerta roja, "no han sabido cómo actuar, en el sentido de si debían o no debían pedir permiso, y algunos empresarios tampoco". "Nos ha puntualizado --Díaz-- que efectivamente está la Ley 37.3 del Estatuto de Trabajadores, donde está el Plan de Emergencia Climática, y sí que nos ha explicado que eso se debe de cumplir", ha añadido. Sobre esto, ha revelado que, desde el ministerio de Trabajo, les han trasladado que "tienen constancia de algunas empresas que no habrían cumplido y que, por tanto, probablemente se vaya a actuar en consecuencia".

En la misma línea, ha desgranado que el Gobierno también "está barajando" la posibilidad de incluir un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) climático para aquellos trabajadores que no pudieran desplazarse se beneficiarían de este. Y ha apuntado que los trabajadores se podrían acoger a este ERTE "en caso de que volviera a haber algún tipo de situación de emergencia o de catástrofe que no solo durante la época de las lluvias". Así, según ha dicho, Díaz ha planteado la "necesidad" de que, en los convenios colectivos, exista una figura para aclarar "cómo trabajar en caso de emergencia climática".

Sobre las lluvias de la semana pasada

En cuanto a las lluvias de las semana pasada, cuando se enviaron varios ES-Alert a la población, Lesaec ha incidido en "el problema que surgió" con el personal sanitario, ya que "hubo un mensaje un poco erróneo". "Se dijo a los pacientes que podían acudir a las citas que tenían o no, pero que era decisión de ellos, con lo cual el personal sanitario no urgente estuvo trabajando sin saber si aquellos pacientes acudirían o no", ha explicado. Díaz, según ha desgranado Lesaec, les ha trasladado que ese "es un tema que tiene que ver con la conciencia de Sanidad y que, por lo tanto, no tienen ellos potestad".

Además, el portavoz ha aclarado que el Gobierno ha "tomado nota" sobre la "situación de incongruencia" que hubo en la DANA de octubre de 2024. "Todos los municipios quedaron arrasados y muchos de sus habitantes no sabían si ir o no ir a trabajar porque había algunos que sus empresas habían sido arrasadas, pero otros no. De esa situación de desconcierto que hubo han tomado nota para tenerlo en cuenta en los decretos ley", ha destacado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha añadido que se ha incidido en la pequeña empresa y en los autónomos. "Ahí sí que hay mayor dificultad para cumplir esa legislación; hay problemas porque el trabajador no tiene ningún enlace sindical, no tiene nada", ha remarcado. Sobre esto, Álvarez ha puntualizado que el Ejecutivo "está para eso" y que "nos pongamos en contacto con ellos".