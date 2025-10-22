El presidente asegura que ha aumentado un 63% la construcción de vivienda pública o que su Gobierno es el que más ha hecho por los autónomos

Pedro Sánchez niega en el Congreso a Alberto Núñez Feijóo con un rotundo "no" que el PSOE se haya financiado ilegalmente

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "se debería hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio" en La Moncloa.

En una pregunta en la sesión de control al Gobierno dirigida al jefe del Ejecutivo, Nogueras ha asegurado que "hay mucha gente que está hasta las narices de no llegar a fin de mes" y ha denunciado la situación de los autónomos que -ha dicho- tienen que cerrar sus negocios, a lo que Sánchez ha contestado que su Gobierno ha sido el que más ha hecho por este colectivo en toda la democracia.

"Ya no le sirve la bandera palestina y ahora lo hace con el cambio horario, dígame cuántos autónomos están perseguidos por ustedes para que devuelvan las ayudas que recibieron durante la covid o cuántos autónomos deberán cerrar persianas si los siguen ahogando en subidas de cuotas o en impuestos", le ha espetado la diputada.

La catalana ha asegurado que hay mucha gente cansada de ver que sus impuestos no se utilizan para mejorar el sistema de trenes de cercanías o la sanidad o para construir pisos públicos, sino a pagar "rescates de las estrellitas de la Flotilla, financiación ilegal de partidos, fiestas o a pagar favor de algunos medios de comunicación".

"Han conseguido que la gente esté hasta las narices y después dirán que viene la derecha, que es culpa nuestra", ha enfatizado.

Los argumentos de Pedro Sánchez en su defensa

Frente a sus acusaciones, Sánchez ha defendido que su Gobierno ha sido el que más ha hecho por los autónomos en toda la democracia, que actualmente hay más prestaciones que cuando gobernaba el PP y ha reafirmado su compromiso con este colectivo.

Ha reconocido que aún queda "mucha tarea por delante", pero ha asegurado que pueden estar "orgullosos" de las políticas que se aprueban en el Congreso, gracias también al apoyo de Junts.

El presidente ha incidido en que el Gobierno ha aumentado en un 63% las viviendas de protección oficial en construcción, ha subrayado su compromiso con ese sector y ha vuelto a defender la necesidad de acabar con el cambio horario en la UE porque -ha señalado- hay una resolución del Parlamento Europeo, la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo y la ciencia apunta que ya no supone un ahorro energético.